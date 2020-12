Gallery: Diese Männer könnten 2021 ihr erstes Major gewinnen

Dominic Thiem hat es 2020 vorgemacht: es ist auch in der Ära von Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal möglich, Majors zu gewinnen (Andy Murray und Stan Wawrinka wissen das natürlich auch). Wer ist der nächste Premieren-Grand-Slam-Champion?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.12.2020, 18:28 Uhr

© Getty Images Aufschlag: check. Return: check. Sascha macht´s in Wimbledon. Chance: 52,7%.

Mit Prognosen sollte man sich im Sport ja eher zurückhalten (es sei denn, der FC Bayern spielt zuhause gegen Werder Bremen. Oh, wait!), im Tennis ganz besonders. Aber erstens sind wir nicht "man", und zweitens wollen wir unser 24-köpfiges Recherche-Team nicht umsonst auf den harten Marsch durch die Institutionen geschickt haben, um zu eruieren, wer wo welche Chancen hat. Das erste Ergebnis ist allerdings erschütternd langweilig: Der Titel bei den Australian Open 2021 wird mit an eine Einser-Wahrscheinlichkeit grenzenden Sicherheit an Novak Djokovic gehen. Oder an Dominic Thiem. Und die beiden sind ja raus aus dem Premieren-Lostopf.

Danach ist aber alles möglich. Auch weil Rafael Nadal die French Open auslassen wird, um Real Madrid im Kampf um den letzten Champions-League-Platz in der Primera Division mit ein paar Buden zur Seite zu stehen (So zumindest die Informationen unseres Spanien-Korrespondenten, dessen weise Worte wir Google Translate anvertraut haben).

Also, so wird es ausschauen ... unsere heißesten Tipps vielleicht vorneweg: Sascha Zverev in Wimbledon und Daniil Medvedev in New York. In Paris ginge unser Herz beim Triumph eines zweifachen Familienvaters über.