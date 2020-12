Gallery: Wer trug das beste Outfit bei den Frauen in 2020?

Viel gespielt wurde nicht im Jahr 2020, und wenn, dann oft bei etwas unterkühlten Temperaturen. Wer hat hierbei outfit-technisch überzeugt?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2020, 19:56 Uhr

© Instagram / @wimbledon Serena Williams und die Frage: Hätte sie das tatsächlich in Wimbledon getragen?

Das Tennisjahr 2020, durchaus ein gewöhnungsbedüftiges. Auch für die großen Textilunternehmen. Die schneidern insbesondere ihren Aushängeschildern ja immer etwas Besonderes zurecht.

Wir fragen uns - und euch: Wie war 2020 denn tennis-modetechnisch so drauf?

Den Anfang machen die Frauen.

Gab es je ein schönere Gelb als das von Aryna Sabalenka? Oder spielen uns unsere Sinne im tristen Herbst und mit einem Wunsch nach Sonnenlicht nur einen Streich? Nix Extravagantes, aber das wäre ja auch die Genie von gestern gewesen. Seit diesem Jahr will Eugenie Bouchard wieder auf dem Platz überzeugen. Mit Erfolg bislang: Sie hat sich von Platz 330 wieder bis auf Rang 141 gespielt! Hm, wir sind unentschlossen: Hatten die durchaus legendären Andre-Agassi-Gedächtnis-Klamotten aus dem Jahr 1990 auch in 2020 ihre Daseinsberechtigung? Beim letzten Turnier ihrer Karriere überzeugte Julia Görges mit schlichter Eleganz. Wir wünschen übrigens noch mal alles Gute für die Zeit nach dem Tennis! Das Adidas-Zeichen weggedacht - und Kristina Mladenovic könnte damit auch auf der Tanzfläche auflaufen. Jaja, es ist natürlich kein Match-Outfit! Aber das Siegerinnen-Kleid von Iga Swiatek nach ihrem French-Open-Sieg brachte zumindest nach dem Turnier etwas Wärme in die kühlen Oktober-Tage. Hätte sie das tatsächlich getragen? Der Wimbledon-Insta-Channel jedenfalls weckte Hoffnungen. Wir sind sicher: Es wäre DER Hingucker des Jahres 2020 gewesen! Unser Favorit 2020: Naomi Osaka überzeugte bei den US Open spielerisch, farblich und in Sachen Frisur!

Und, was meint ihr? Schreibt uns auf Facebook, wer euch in Sachen Tenniskleidung in diesem Jahr am meisten überzeugt hat!