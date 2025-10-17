„Game, Set, Darmgesundheit“ – Warum das Mikrobiom im Tennis eine immer größere Rolle spielt

Bei den Generali Open 2025 in Kitzbühel ging es nicht nur um Asse und Vorhände, sondern auch um ein Thema, das im Spitzensport lange unter dem Radar lief: die Darmgesundheit. in einer bemerkenswerten Episode des Podcasts „No Guts No Glory“ sprachen die Hosts Simone Kumhofer und Alex Antonitsch mit Turnierarzt Dr. Roman Ostermann über ein unterschätztes, aber zentrales Thema im Profi- wie auch im Freizeitsport – das Mikrobiom.

© GEPA Pictures Im Tennissport wird die Darmgesundheit immer wichtiger.

Verletzungen, die man nicht gleich sieht

Der Körper moderner Tennisprofis ist einer ständigen Hochbelastung ausgesetzt: dicht gedrängter Turnierkalender, Reisestrapazen, Jetlag, psychischer Druck – und ganz nebenbei Aufschläge mit über 220 km/h. Kein Wunder, dass es zuletzt vermehrt zu ungewöhnlichen Muskelverletzungen kam. Grigor Dimitrov etwa riss sich beim Aufschlag einen Brustmuskel, Matteo Berrettini kämpft seit Jahren mit Bauchmuskelproblemen.

Für Dr. Ostermann ist klar: Die Belastung steigt, die Regeneration hinkt oft hinterher. Schmerzmittel sind allgegenwärtig – doch sie hemmen die Heilung oder beeinträchtigen das Mikrobiom zusätzlich.

Mikrobiom & Muskeln – eine unterschätzte Verbindung

Doch was hat der Darm eigentlich mit Muskelverletzungen zu tun?

Sehr viel, wie Mikrobiom-Expertin Simone Kumhofer erklärt: „Ein intaktes Mikrobiom beeinflusst nicht nur die Verdauung, sondern auch das Immunsystem, die Nährstoffaufnahme und die Regeneration.“ Ist der Darm aus dem Gleichgewicht, zum Beispiel durch Stress, Medikamente oder schlechte Ernährung, kann es zu stillen Entzündungen im Körper kommen. Die Folge: Muskeln, Sehnen und Bänder regenerieren langsamer – und sind anfälliger für Verletzungen.

Zwischen Frankfurter & Functional Food – Tennisprofis und ihre Ernährung

Nicht alle Profis leben wie Novak Djokovic, der seine Ernährung, Regeneration und Supplements penibel steuert – inklusive selbst entwickelter Getränke, Hypoxie-Training und Sauerstoffkammer. Manch anderer, wie Publikumsliebling Alexander Bublik, greift in der Regenpause lieber zu Frankfurter und Bier – und gewinnt trotzdem Matches.

Diese Gegensätze zeigen: Tennis ist auch auf höchstem Niveau kein Sport der Roboter. Doch langfristig, da sind sich Kumhofer und Ostermann einig, wird sich die ganzheitliche Herangehensweise durchsetzen – vor allem, wenn es um Verletzungsprophylaxe, Leistungsfähigkeit und gesundes Altern geht.

© Omnibiotics Simone Kumhofer und Alex Antonitsch bei der Aufnahme von "No Guts No Glory"

Gesundheit beginnt im Darm – auch im Nachwuchs

Besonders besorgniserregend: Schon viele Nachwuchsspieler:innen haben mit Verdauungsproblemen zu kämpfen – ein Zeichen dafür, wie früh Überlastung, schlechte Ernährung und Stress beginnen. Turnierarzt Ostermann sieht hier dringenden Handlungsbedarf: „Wir müssen bei Eltern und Trainern mehr Bewusstsein schaffen. Viele wissen gar nicht, dass 'ständig Durchfall' nicht normal ist.“ Darmgesundheit : Beginner's Guide

Tennis verlängert das Leben – wenn man’s richtig macht

Die gute Nachricht: Tennis selbst ist laut einer dänischen Langzeitstudie eine der gesündesten Sportarten überhaupt – mit einer durchschnittlichen Lebensverlängerung von fast 10 Jahren! Entscheidend sind dabei neben der körperlichen Komponente auch Koordination, kognitive Reize und soziale Interaktion – etwa im Doppel oder beim gemütlichen Zusammensitzen nach dem Spiel.

Kumhofer bringt es auf den Punkt: „Tennis fördert Bewegung, Gehirnleistung und das soziale Miteinander. Kombiniert mit bewusster Ernährung und einem intakten Mikrobiom ist es der perfekte Sport – auch für ein gesundes Altern.“

Fazit: Der neue Matchplan für Gesundheit

Das Thema Darmgesundheit ist längst nicht mehr nur Sache von Medizinern oder Diätologen – es gehört in die Mitte des Sports. Und je eher Spieler:innen, Coaches, Eltern und Funktionäre begreifen, wie zentral der Darm für Leistung und Regeneration ist, desto besser.

Denn wie Simone Kumhofer sagt: „Das Mikrobiom ist wie ein Team – jeder Keim hat seine Rolle. Und nur wenn alle zusammenarbeiten, kann man Matches gewinnen.“Hier kannst du dein Mikrobiom testen !