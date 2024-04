Garbine Muguruza beendet ihre Karriere

Die zweifache Major-Siegerin Garbine Muguruza hat bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere nicht mehr fortsetzen wird.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 18:33 Uhr

© Getty Images

Muguruza gab ihre Entscheidung im Rahmen einer Pressekonferenz in Madrid bekannt.

Überraschend kommt diese Nachricht nicht: Muguruza hatte im vergangenen Jahr eine Tennispause eingelegt, auf unbestimmte Zeit. Diese hat sie nun dauerhaft verlängert.

Mit der 30-Jährigen verlässt eine der populärsten Spielerinnen der letzten zehn Jahre die Tennisbühne.

"Ich bin völlig anders aufgewachsen, als es normal ist", so Muguruza in ihrer PK. "Jetzt bin ich bereit, ein neues Kapitel zu starten, das sicher mit Tennis und Sport verbunden sein wird."

Muguruza und der Sieg über Serena Williams

Erstmals die ganz große Aufmerksamkeit hatte Muguruza im Jahre 2014 bekommen, als sie Serena Williams in der zweiten Runde der French Open mit 6:2, 6:2 demontierte, als Weltranglisten-35. Sie kam anschließend selbst bis ins Viertelfinale.

2015 erreichte Muguruza schließlich das Finale in Wimbledon (hier gewann Serena Williams), 2016 siegte sie bei den French Open (gegen Serena im Finale), 2017 schließlich holte sie auch in Wimbledon den Titel (gegen Venus Williams) und wurde wenig später erstmals die Nummer 1 der Tenniswelt. Vier Wochen blieb sie an der Spitze.

Nach einem kleinen Absturz aus den Top 30 spielte sie sich 2020 noch mal in ein Major-Finale, bei den Australian Open. Das verlor sie aber gegen Sofia Kenin.

Nach sechs Niederlagen in Folge zum Ende 2022 und Beginn 2023 legte Muguruza ihre schöpferische Pause ein. Und gab einige Zeit später bekannt, aktuell keine Comebackpläne zu hegen, weil es ihr in ihrer Auszeit sehr gut gehe.

Muguruza und ihr ganz besonderer Fan

Muguruza hatte eine großen Fangemeinschaft weltweit und machte auch außerhalb des Platzes mit einer der schönsten Liebesgeschichten von sich reden. Denn sie verlobte sich mit einem Fan, den sie zufällig im Rahmen der US Open bei einem Spaziergang kennenlernte. 2023 haben sich die beiden verlobt, die Hochzeit (in Spanien, am Strand) steht noch aus.

Zeit dafür ist ja nun da.