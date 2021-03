Garbine Muguruza - "Erleichterung" nach Rückkehr in den Kreis der Champions

Garbine Muguruza sicherte sich beim WTA-1000-Turnier in Dubai mit einem Finalerfolg über Barbora Krejcikova den Titel - und kehrte somit nach fast zwei Jahren in den Kreis der Turniersiegerinnen zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 09:16 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza spielt bislang eine überragende Saison

Es schien wie verhext: Trotz eines tollen Saisonstarts, im Zuge dessen Garbine Muguruza bei den Australian Open gegen die spätere Siegerin Naomi Osaka im Achtelfinale zwei Matchbälle vorfand, wollte der Knopf bei der Spanierin nicht so wirklich aufgehen. Auf die Finalniederlage beim Yarra Valley Classic in Melbourne folgte das angesprochene Viertrundenaus beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sowie eine weitere Endspielpleite beim WTA-500-Event in Doha.

In Dubai sollte sich Muguruza für ihren starken Saisonstart nun aber endlich belohnen: Trotz einer enorm schwierigen Auslosung, die ihr unter anderem frühe Treffen mit Iga Swiatek und Aryna Sabalenka beschert hatte, ließ sich die 27-Jährige nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Finalsieg über Barbora Krejcikova selbst die Krone auf.

"Finalfluch" gebrochen

Für Muguruza stellte der Triumph beim WTA-1000-Turnier in Dubai den insgesamt achten Turniersieg ihrer Karriere dar. Der bis dato letzte datierte aus dem April 2019, als die Ibererin in Monterrey triumphierte. "Es passiert nicht so oft und ich freue mich darüber, dass es jetzt geklappt hat, nachdem ich zuletzt einige Endspiele verloren habe. Es ist eine Erleichterung, den Siegerpokal zu halten", meinte die zweifache Grand-Slam-Siegerin daher nach dem Finale.

"Ich denke, dass Endspiele sehr schwierig sind, weil die zwei besten Spielerinnen der Woche aufeinandertreffen. Ich musste heute hart arbeiten und bin sehr glücklich", fuhr die ehemalige Weltranglistenerste, die sich im ersten Satz des Finales sogar mit einem Satzball konfrontiert gesehen hatte, fort. "Das bedeutet mir viel. Es ist nie leicht, einen Titel zu gewinnen."

Muguruza sieht Steigerungspotential

In der Form, in der sich Muguruza seit Saisonbeginn befindet, dürfte diese Aufgabe aber zumindest etwas leichter sein. Sie selbst sehe sich in puncto ihres Tennisspiels noch nicht auf dem Höhepunkt angelangt, sei aber eine "komplettere Spielerin" geworden, so die Weltranglisten-16., die das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sieht.

Denn die Spanierin vertraut in ihre eigenen Fähigkeiten: "Ich habe immer daran geglaubt, eine der Spielerinnen zu sein, die den Titel holen kann." In der Woche von Dubai habe sie nun auch den Beweis dafür erbracht. Und es würde nicht verwundern, wenn Muguruza in der Saison 2021 nun endgültig der Knopf aufgegangen sein sollte.

