Gasquet, Struff, Fils: Wenn Rafael Nadal ruft, kommen sie alle!

Rafael Nadal bereitet sich derzeit akribisch auf sein Comeback in Australien vor - und hat prominente Trainingsgäste zu sich eingeladen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 21:05 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Wie wettbewerbsfähig wird Rafael Nadal in sein Comeback-Jahr (und möglicherweise letztes überhaupt) 2024 starten? Es ist eine der größeren Fragen, rund zwei Wochen vor Beginn der neuen Saison.

Nadal hatte sich nach seiner Hüftverletzung bei den Australian Open diesen Jahres aus dem Wettbewerb genommen und sich eine Auszeit gegönnt; mit dem Ziel, 2024 noch mal bestmöglichst anzutreten und bei allen Turnieren vorbeizuschauen, die ihm viel bedeuten. Und wenn man Nadal kennt, wird er das nicht tun, um nach einem frühen Aus in die Menge zu winken. Wenn Nadal wieder spielt, will er gewinnen - das wissen wir.

So verwundert es kaum, dass zuletzt immer mehr Videos vom spanischen Matador beim Training auftauchen - mit Prominenz auf der Gegenseite. Vor einigen Tagen hatte er den jungen Franzosen Arthur Fils in seiner Akademie zu Gast, zuletzt dann "Oldie" Richard Gasquet; womöglich auch, um zu testen, ob er die Rückhand des Franzosen immer noch so gut bearbeiten kann wie in den offiziellen Matches (Bilanz hier: 18:0 für Nadal).

Struffi beehrt Nadal beim Training!

Und nun: Gehört auch Jan-Lennard Struff zu den Spielerin, die Nadal ein kleines Stückchen näher an einen erfolgreichen australischen Sommer bringen sollen. Und sich am besten auch. Dass der fiese kurz cross gespielte Rückhandpassierball sitzt wie zu alten Zeiten, wurde dabei auch deutlich.

Carlos Moya wirkt zufrieden

Im Nadal-Team scheint man jedenfalls zufrieden mit dem Verlauf. Der Meister selbst übt sich dabei wie immer in Zurückhaltung, Coach Carlos Moya indes sprach nach dem Trainingsblock mit dem Kollegen Fils davon, dass Nadal selbst nicht davon ausgegangen sei, wettbewerbsfähig zu sein. Im Anschluss an die Trainingszeit aber habe er den Eindruck gehabt, dass dem doch so wäre.

Das Comeback nimmt also Formen an, beim Turnier in Brisbane (ab 31. Dezember) wird's dann ernst.