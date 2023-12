Rafael Nadal: Der nächste Schritt zum Comeback

Drei Wochen bleiben Rafael Nadal noch bis zu seinem Comeback auf der ATP-Tour. Derzeit bereitet sich der Spanier in Kuwait mit Arthur Fils auf die kommende Spielzeit vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 18:40 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal bereitet sich in Kuwait auf die neue Saison vor

Rafael Nadals Vorbereitung auf die kommende Spielzeit nimmt Fahrt auf: Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, absolviert der 22-fache Grand-Slam-Sieger dieser Tage in seiner Akademie in Kuwait mit dem Franzosen Arthur Fils einen Trainingsblock. Und hinterlässt dabei einen durchaus fitten Eindruck.

Allzu viel Zeit hat Nadal nicht mehr, um sich auf sein erstes Turnier nach fast einjähriger Verletzungspause vorzubereiten. Der langjährige Weltranglistenerste wird beim ATP-250-Event in Brisbane (31. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024) auf die Tour zurückkehren.

Zuletzt hatte Nadal auch über ein mögliches Karriereende im kommenden Jahr gesprochen. "Ich habe hart gearbeitet, um zurückzukommen und wieder antreten zu können. Und wenn die Dinge plötzlich gut stehen und meine Physis mir erlaubt, weiterzumachen und Spaß zu haben, warum sollte ich mir dann eine Deadline setzen? Das ergibt keinen Sinn", stellte der Mallorquiner klar.

Nadal hatte sich bei den Australian Open 2023 an der Hüfte verletzt und seitdem kein Match mehr auf der Tour bestritten. Der Spanier plant auch 2024 mit einem Start in Melbourne. Nach seiner Verletzungsauszeit steht Nadal beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres dank eines "Protected Rankings" direkt im Hauptfeld.