Gauff: „Das übt Druck auf dich aus“

Coco Gauff äußerte sich vor Reportern in Dubai zu den Erwartungen an sie, dem damit verbundenen Druck und wie sie mit dieser Situation umgeht. Die 18-Jährige zeigte sich dabei sehr erwachsen.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 17:43 Uhr

© Getty Images Coco Gauff spricht darüber, wie sie mit Erwartungen umgeht.

Coco Gauff, die im März 19 Jahre alt wird, hat trotz ihres jungen Alters bereits eine Reihe von beeindruckenden Meilensteinen in ihrer Karriere erreicht. Dazu gehört das Roland-Garros-Finale letztes Jahr sowie drei WTA-Titel, darunter die diesjährigen ASB Classic. Gegen Top-10-Spielerinnen hat sie sieben Siege errungen. Gauff hat sich auch als erfolgreiche Doppelspielerin etabliert, die bereits sieben Tour-Trophäen gewonnen hat und die in dieser Disziplin auch schon die Nummer 1 der Welt war.

Aufgrund ihres rasanten Aufstiegs sind die Erwartungen an die Amerikanerin sehr hoch. Sie erklärte, wie sie mit Druck und Kritik umgeht: „Das übt Druck auf dich aus. Ich habe mich nie so bezeichnet (Anm.: als die Zukunft des Frauentennis). Ich habe immer gesagt, dass ich einfach die Beste sein will, die ich sein kann. Ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass ich noch eine lange Karriere vor mir habe, also kann ich mich nicht mit den Kommentaren von außen beschäftigen.“

Gauff hilft der Vergleich mit anderen

Sie gab zu, dass sie sich auch von den Erfahrungen anderer Spielerinnen auf der Tour inspirieren lasse, wie etwa von den Grand-Slam-Siegerinnen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka. Sabalenka gewann die Australian Open im Januar nach einer Achterbahnfahrt in der Saison 2022. „Wenn ich mir andere Spielerinnen anschaue, ihre Erfahrung, wie sie in einem Jahr ein schlechtes Jahr hatten und dann im nächsten Jahr ein großartiges. Ich erinnere mich, dass Iga vor ihrem Sieg in Roland Garros eine Reihe von Matches verloren hatte“. Das helfe ihr, selbst nicht zu streng mit sich zu sein.