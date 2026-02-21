Gauff scherzt nach Niederlage gegen Svitolina: "Habe Jahre meines Lebens verloren"

Das Duell zwischen Coco Gauff und Elena Svitolina im Halbfinale des WTA 1000-Turniers in Dubai avancierte zu einem wahren Thriller.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 15:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Während des Spiels war Coco Gauff sichtlich frustriert, danach konnte sie schon wieder lachen.

Speziell der Tiebreak des zweiten Satzes war nichts für schwache Nerven. Nachdem Gauff vier Matchbälle der Ukrainerin abwehren konnte, entschied sie den Decider mit 15:13 für sich und erzwang so einen dritten Satz.

Im Anschluss an das Match postete die 21-jährige US-Amerikanerin in einer Story auf Instagram: "Das war das längste Tiebreak, das ich je gespielt habe, haha. (...) Ich habe während dieses Matches bestimmt Jahre meines Lebens verloren.“

Auf dem Platz war der US-Amerikanerin zumeist gar nicht zum Lachen zumute. "Ich habe sechs Monate lang alles gemacht, was ihr wolltet - ich bin überhaupt nicht besser geworden", schimpfte die Weltranglisten-Vierte etwa frustriert nach einem Doppelfehler in Richtung Box.

Und auch der Kraftakt im Tiebreak des zweiten Satzes war am Ende vergebens. Svitolina steckte den Rückschlag nämlich weg und hatte in Satz drei nach einer Spielzeit von drei Stunden und drei Minuten doch noch das bessere Ende für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai

