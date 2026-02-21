WTA Dubai: Pegula holt sich Titel gegen müde Svitolina

Die Siegerin des WTA 1000-Turniers in Dubai heißt Jessica Pegula. Die 31-jährige US-Amerikanerin bezwang Elena Svitolina in einem einseitigen Finale mit 6:2 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 17:34 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula holte in Dubai ihren zehnten Einzeltitel auf der Tour.

Pegula verzeichnete einen Blitzstart und ging rasch mit einem Doppelbreak 3:0 in Führung. Svitolina konnte sich zwar ein Break zurückholen, musste jedoch postwendend ihren Aufschlag zum dritten Mal in Folge zum 1:4 abgeben. Damit war die Vorentscheidung in Satz eins gefallen. Nach zwei umkämpften Games servierte Pegula schließlich sicher nach einer Spielzeit von 34 Minuten zum 6:2-Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz ging es zunächst mit dem Service, ehe Pegula beim Stand von 2:2 wieder gnadenlos zuschlug. Svitolina waren zu diesem Zeitpunkt die Strapazen des Halbfinal-Thrillers gegen Coco Gauff bereits deutlich anzumerken. Die Weltranglisten-Fünfte aus den USA agierte in der Folge bei eigenem Aufschlag souverän, machte viel Druck von der Grundlinie und erspielte sich bei 5:3 und Aufschlag Svitolina den ersten Matchball.

Die Ukrainerin konnte ihr Service zwar noch einmal halten, doch Pegula ließ anschließend bei eigenem Service nichts mehr anbrennen. Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 12 Minuten verwertete die Weltranglisten-Fünfte ihren dritten Matchball mit einem Ass.

Für Pegula war es der insgesamt zehnte Einzel-Turniersieg auf der WTA-Tour, der insgesamt vierte auf 1000er-Ebene.

