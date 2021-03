Gelingt in Dubai die Trendwende? Dominic Thiem und der Knopf, der noch nicht aufgehen wollte

Dominic Thiem konnte 2021 noch nicht der Ergebnisse liefern, die sich der Weltranglistenvierte erwartet. In Dubai soll sich das nun ändern.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 11:59 Uhr

Dominic Thiem reist mit dem Ziel nach Dubai, den Knopf endlich aufgehen zu lassen

Es ist eben ein Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Wenn Dominic Thiem nach seinem Viertelfinalaus beim ATP-250-Event von Doha sichtlich niedergeschlagen von einem "Knopf" spricht, der schon recht bald aufgehen sollte, dann zeugt das insbesondere davon, mit welch hohen Ansprüchen der Mann aus Lichtenwörth in diesen Tagen im Zirkus der besten Tennisspieler der Welt ans Werk geht.

Und dennoch versucht der Österreicher nun, nach einer durchaus soliden Leistung - aber eben einer Niederlage - gegen Angstgegner Roberto Bautista Agut, das Positive zu sehen, mit erhobenem Haupt Teil zwei des Wüstenabenteuers in diesen Märzwochen anzutreten. "Es ist noch ein Weg, bis ich zurück in Topform bin. Aber ich bin auf einem gutem Weg. Doha war nicht so schlecht", bilanzierte der Weltranglistenvierte vor seinen Auftritten beim ATP-500-Turnier von Dubai.

"... dann reicht es gegen die meisten nicht"

Thiem habe außerdem gemerkt, dass es auch in seiner durchaus privilegierten Lage als Weltranglistenvierter und (recht) frischgebackener Grand-Slam-Sieger eben gegen keinen Gegner auf der Tour ein Selbstläufer wäre. Vor allem nicht gegen einen Spieler der Marke Roberto Bautista Agut, immerhin die Nummer 13 der ATP-Charts: "Das Niveau derzeit (Anm. ist) so hoch, dass wenn ich nicht mein absolutes Toplevel bringe, dann reicht es gegen die meisten nicht, und gegen einen Bautista, der echt gut gespielt hat, schon gar nicht."

Nun startet der Mann aus Lichtenwörth als Nummer eins in das ATP-500-Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Event, das laut Thiem trotz der Absenz vieler großer Namen ein enorm starkes und vor allem ausgeglichenes Feld vorzuweisen hat: "Das Niveau ist extrem hoch", unterstrich der 27-Jährige. "Wenn ich nicht mein bestes Tennis spiele, wird es auch gegen die richtig schwierig."

Zum Start ins Turnier wird es für Dominic Thiem gegen einen Qualifikanten gehen. Eine alles andere als leichte Aufgabe, haben diese Spieler doch schon die Erfahrung zweier Matches auf den Courts von Dubai. Der erste richtig große Prüfstein wartet dann aber wohl erst im Achtelfinale gegen Filip Krajinovic geht. Gegen jenen Serben, gegen welchen Thiem zuletzt beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati so heftig unter die Räder gekommen war.

