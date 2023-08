Genarli Open Kitzbühel live: Dominic Thiem vs. Laslo Djere im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt heute gegen Laslo Djere um seinen dritten Finaleinzug bei Generali Open in Kitzbühel. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 23:15 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft zum dritten Mal auf Laslo Djere

Es wird das dritte Match zwischen Dominic Thiem und Laslo Djere werden, das erste gab es 2019 in Rio (mit einem Djere-Sieg), 2022 in Tel Aviv konnte Dominic Thiem ausgleichen.

Während Thiem wie immer auf die Unterstützung des Publikums in Kitzbühel bauen kann, darf sich Laslo Djere in der Gewissheit auf den Court begeben, dass er in starker Form ist: Vergangene Woche in Hamburg hat der Serbe nämlich das Endspiel erreicht.

Thiem vs. Djere - hier gibt es einen Livestream

Das Match zischen Dominic Thiem und Laslo Djere gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel