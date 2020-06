tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Moritz Thiem ohne Sieg ausgeschieden - 2. Gruppenphase steht fest

Philipp Oswald hat sich am Dienstag den zweiten Platz in Gruppe D der Generali Austrian Pro Series gesichert. Der Doppel-Spezialist besiegte Moritz Thiem mit 6:3, 6:1 und sorgte dafür, dass Letzterer ohne Erfolg ausgeschieden ist. Indessen ist die 2. Gruppenphase ausgelost - es kommt gleich am Mittwoch zu einem Kracher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2020, 21:30 Uhr

Moritz Thiem belegt nämlich mit einem Satzverhältnis von 0:6 den 4. Platz in Gruppe D und spielt am Mittwoch um Platz 7 der 1. Gruppenphase gegen Sam Weissborn. Dieser sorgte wiederum am Dienstag für eine große Überraschung, als er Dennis Novak nach Satzrückstand noch besiegte.

Oswald steigt als Zweiter in die 2. Gruppenphase auf und bekommt es mit Alex Erler im Kampf um Platz 3 in der 1. Gruppenphase zu tun.

In der letzten Partie des Tages bezwang David Pichler Lenny Hampel mit 7:6(3), 6:2. Hampel führte bereits in beiden Sätzen mit einem Break, Pichler kämpfte sich jedoch jeweils zurück und spielte vor allem im ersten Satz ein starkes Tiebreak. Beide steigen allerdings als Gruppendritte in die 2. Gruppenphase auf und sind weiterhin im Turnier vertreten.

Generali Austrian Pro Series: 2. Gruppenphase

Gruppe A:

Dominic Thiem

Jurij Rodionov

Lenny Hampel

Gruppe B:

Jürgen Melzer

Sandro Kopp

Lukas Neumayer

Gruppe C:

Dennis Novak

Philipp Oswald

David Pichler

Gruppe D:

Max Neuchrist

Alex Erler

Sebastian Ofner

Programm am Mittwoch, 3. Juni 2020

