Generali Open 2021: Daniel Altmaier fordert Laslo Djere im betway Match of the Day

Daniel Altmaier möchte bei den Generali Open in Kitzbühel an seine guten Leistungen in Umag anschließen. Der Deutsche trifft im betway Match of the Day auf den an Position sechs gesetzten Laslo Djere aus Serbien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 10:55 Uhr

© Getty Images Kann Daniel Altmaier Laslo Djere richtig ärgern?

Umag war für Daniel Altmeier gleich in zweierlei Hinsicht eine Reise wert: Zunächst einmal brachte der Einzug in das Halbfinale 90 wichtige Punkte für die ATP-Weltrangliste. Der Umstand aber, dass Altmaeir auch am Samstag noch im Einsatz war (wo er gegen Richard Gasquet verlor), bescherte dem Deutschen aber auch einen Platz im Hauptfeld von Kitzbühel. In solchen Fällen greift eine Ausnahmegenehmigung, Altmaier konnte ja nicht zur Qualifikation antreten.

Was aber ohnehin nicht der Anspruch des durchaus selbstbewussten 22-Jährigen aus Kempen ist. Im vergangenen Herbst machte Altmaier mit einem starken Run bei den French Open auf sich aufmerksam, schlug in Roland Garros nach überstandener Qualifikation Feliciano Lopez, Jan-Lennard Struff und Matteo Berrettini, bevor gegen Pablo Carreno Busta im Achtelfinale das Aus kam. Auch in diesem Jahr wusste Altmaier schon zu überzeugen (nicht nur ästhetisch mit seiner makellosen Rückhand) - mit dem Sieg beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig.

Djere schlägt Thiem in Rio de Janeiro

Dennoch: Als Nummer 135 der Welt geht Altmaier natürlich als Underdog in die erste Begegnung mit Laslo Djere. Der Serbe ist an Position 50 notiert, hat in seiner Karriere schon zwei Turniere auf der Tour gewonnen: 2020 auf Sardinien, ein Jahr zuvor sogar das 500er-Event in Rio de Janeiro. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern: Damals konnte Djere in Runde eins Dominic Thiem bezwingen.

Djere hat zuletzt zwei Halbfinali erreicht: Zunächst auf Meereshöhe in Hamburg, unmittelbar danach in der luftigen Höhe von Gstaad. Dass er auch in Kitzbühel gut spielen kann, hat der Favorit im betway Match of the Day am Dienstag mit dem Halbfinal-Einzug 2019 bewiesen.

