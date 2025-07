Generali Open Kitzbühel: Arthur Cazaux erreicht erstes ATP-Finale!

Arthur Cazaux hat das rein französische Duell im Halbfinale der Generali Open 2025 in Kitzbühel gegen Arthur Rinderknech mit 7:5 und 6:3 gewonnen und damit sein ersten Endspiel auf der ATP-Tour erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Arthur Cazaux am Freitag in Kitzbühel

Es hat ein bisschen länger gedauert an diesem Freitagnachmittag in Kitzbühel. Aber Arthur Cazaux hat seine Konzentration auch in den längeren und kürzeren Regenpausen auf Top-Level halten können. Und sich mit einem 7:5 und 6:3 gegen Namensvetter und Landsmann Artuhr Rinderknech erstmals in das Endspiels eines ATP-Turniers gespielt. Vergangene Woche in Gstaad war Cazaux noch am späteren Champion Alexander Bublik gescheitert. Gegen den Kasachen könnte es morgen erneut gehen - wenn. Bublik das zweite Halbfinale gegen Botic van de Zandschulp für sich entscheiden sollte.

Der 22-jährge Cazaux, der von Star-Coach Sam Sumyk betreut wird, überzeugte wie schon in den Runden zuvor mit variablem Spiel. Und zeigte sich in den entscheidenden Phasen ausgesprochen effizient. Letztlich waren es ein paar schwächere Minuten gegen Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Satzes, die Rinderknech um die Chance auf die Finalteilnahme brachten. Es wäre die zweite nach Adelaide 2 Anfang der Saison 2022 gewesen.

Im Doppel hat sich überraschend ein rein österreichisches Team den ersten Finalplatz gesichert. Denn Neil Oberleitner und Joel Schwärzler gewannen gegen Hendrik Jebens und Albano Olivetti mit 7:5 und 7:6 (6). Im Endspiel geht es für die beiden Lokalmatadore gegen Petr Nouza und Patrik Rikl aus der Tschechischen Republik, die Lucas Miedler und Francisco Cabral mit 7:6 (29 und 6:3 bezwingen konnten.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel