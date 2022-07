Generali Open 2022: Dominic Thiem eröffnet in Kitzbühel gegen Richard Gasquet

Dominic Thiem muss bei den Generali Open 2022 in Kitzbühel in Runde eins gegen Richard Gasquet ran. Das ergab die Auslosung am Samstag. Die Turnierfavoriten Matteo Berrettini und Casper Ruud starten mit einem Freilos.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 12:59 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem eröffnet in Kitzbühel gegen Richard Gasquet

Spannende Aufgabe für Dominic Thiem bei den Generali Open 2022: Der Kitzbühel-Champion von 2019 bekommt es in Runde eins beim mit 597.900.- Euro dotierten Traditionsturnier mit Richard Gasquet zu tun. Gegen den französischen Routinier hat Thiem zuletzt vor knapp drei Jahren in Peking gespielt und souverän gewonnen.

„Dominic hat hier definitiv den Routinier gezogen. Ich bin sehr gespannt, aber ich traue Dominic in jetziger Form und mit Unterstützung des Publikums zu, dass er diese Partie für sich entscheiden kann. In der zweiten Runde würde der Niederländer Griekspoor oder ein Qualifikant warten und im Viertelfinale wieder Berrettini, aber soweit wollen wir jetzt nicht vorausschauen. Wir blicken von Runde für Runde und freuen uns auf den Start des Generali Open 2022“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Thiem am Dienstagabend im Einsatz

Der Termin für die erste Partie des US-Open-Siegers von 2020 steht auch schon fest: Dominic Thiem wird am Dienstag ab 19:30 Uhr die Night Session bestreiten.

Die beiden Turnierfavoriten Casper Ruud und Matteo Berrettini starten mit einem Freilos. Titelverteidiger Ruud trifft im Achtelfinale entweder auf Juan Pablo Varilas oder Carlos Taberner. Berrettini bekommt es mit dem Sieger des Matches zwischen Yannick Hanfmann und einem Qualifikanten zu tun.

Für die beiden anderen österreichischen Fixstarter im 28er-Raster hat die Auslosung lediglich die Gewissheit gebracht, dass es ein Gegner mit Spielpraxis werden wird - denn sowohl Jurij Rodionov wie auch Filip Misolic starten gegen einen Qualifikanten.

„Ich bin sehr glücklich hier zu sein und die Wildcard bekommen zu haben“, erklärt Kitzbühel-Debütant Misolic: „Ich hoffe, ich kann zeigen, was ich draufhabe. Egal ob Qualifikant, oder schon im Hauptbewerb, man muss immer sein Bestes geben. Die Qualifikanten haben hier schon zweimal gespielt und sich gut auf die Bedingungen eingestellt. Ich werde von Match zu Match schauen“, so Misolic.

