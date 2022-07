Generali Open 2022: Kitzbühel ist bereit für Thiem und Co.

Am morgigen Samstag beginnen die Generali Open 2022 mit dem Qualifikationsturnier. Und der Auslosung für das Hauptfeld, das am Montag startet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 18:55 Uhr

© privat/tennisnet Der Center Court in Kitzbühel ist bereit für Dominic Thiem und Co.

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Man fragt sich ja oft, wie genau die Autos, die es bei erstaunlich vielen Turnieren im deutschsprachigen Raum zu gewinnen gibt (bzw. gab), in genau jene Position kommen, in der sie meist schräg neben dem Center Court eine Woche lang verharren, bevor sie dem jeweiligen Champion schlüsselfertig übergeben werden. Wahrscheinlich sind Rampen im Spiel, die dann wie von Geisterhand verschwinden, so auch in Kitzbühel, wo am Montag die Generali Open 2022 mit den Matches des Hauptfeldes beginnen.

Eine der Besonderheiten in Kitzbühel ist allerdings auch in diesem Jahr: Das stattliche Gefährt, ein vollelektrischer CUPRA BORN, wird nicht dem Turniersieger des traditionsreichen ATP-Tour-250-Events überreicht. Sondern einem Amateur, der sich im Generali Race to Kitzbühel gegen Konkurrenten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, ach, was: der interessierten Hobby-Tenniswelt durchgesetzt hat.

Die Profis spielen um Weltranglisten-Punkte, ein stattliches Preisgeld - und in Fällen wie bei Dominic Thiem auch um eine weitere Stärkung des Selbstvertrauens. Gerade in letzter Hinsicht ist der Kitzbühel-Champion von 2019 auf einem ausgezeichneten Weg, im Halbfinale von Gstaad trifft Thiem morgen auf Matteo Berrettini. Den er auch in Kitzbühel wiedersehen wird.

Thiem am Dienstag in der Night Session

Was indes nicht für Gael Monfils und Oscar Otte gilt. Beide mussten verletzungsbedingt absagen, beide hätten das Potenzial gehabt, das Kitzbüheler Tennispublikum zu begeistern. Monfils sowieso, aber auch Otte, der in dieser Saison endlich den Durchbruch auf der ATP-Tour geschafft hat, eine aufregendes Spielanlage und eine ziemlich lässige Persönlichkeit mitbringt. Und aufgrund eines Eingriffes am Meniskus derzeit nicht spielen kann. Routinier Monfils wiederum plagt sich schon seit Monaten mit einer Fußverletzung herum.

© privat/tennisnet Man kann sich damit nie früh genug eindecken: die Kitzbühel-Caps

Und so wird sich erst bei der Auslosung am Samstagvormittag letztgültig herausstellen, wer einen Fixplatz im 28er-Hauptfeld-Raster bekommt. Und wer vielleicht doch noch einfach so in die Quali rutscht. Viel Betrieb war auf der Anlage des Kitzbüheler Tennisclubs am Freitag um die Mittagszeit noch nicht zu beobachten, was auch an den sehr sportlichen Temperaturen gelegen haben mag. Für den Samstag ist eine Abkühlung angesagt, danach soll sich das Wetter wieder auf ATP-Topniveau bewegen.

Für die Fans wird es spätestens am Dienstagabend erstmals so richtig heiß werden. Denn da ist Dominic Thiem in der Night Session angesetzt (ab 19:30 Uhr live in unserem Ticker und bei ServusTV) . Gegen wen und ob als (mindestens) Gstaad-Finalist, wird sich morgen zeigen.