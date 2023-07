Generali Open 2023: Ski trifft Tennis - und Toni Polster!

Ein unterhaltsames Show-Doppel, das Tennis- und Skifans gleichermaßen begeisterte, läutete heute die Hauptfeld-Partien des Generali Open Kitzbühel ein.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 18:24 Uhr

© Mia Maria Knoll Yannick Hanfmann, Linus Strasser, Toni Poslter, Marco Schawrz, Adrian Pertel unn Dominic Thiem am Montag in Kitzbühel

Sportliches Gipfeltreffen am Fuße des Hahnenkamms: Unter dem Motto "Tennis trifft Ski" lieferten sich zwei prominent besetzte Doppel aus Österreich und Deutschland heute zum Auftakt des Generali Open Kitzbühel ein unterhaltsames Show-Doppel. Auf der einen Seite traten Dominic Thiem, und die beiden Skistars Marco Schwarz und Adrian Pertl als Team Österreich an, während auf der anderen Seite Slalom-Ass Linus Strasser und Yannick Hanfmann, die Nummer zwei des Generali Open, das Team Deutschland bildeten.

Das Show-Match hielt für die Zuschauer zahlreiche überraschende Wendungen bereit. Marco Schwarz verpasste es, drei Matchbälle zu verwandeln, während Pertl und Schwarz bei jedem Seitenwechsel ihre Positionen tauschten und somit für zusätzliche Unterhaltung und Spannung sorgten: „Der Druck heute, abzuliefern, war groß. Im Winter fühle ich mich doch wohler“, schmunzelte Marco „Blacky“ Schwarz: „Aber es war natürlich eine große Ehre, dass sich diese beiden erfolgreichen Spieler Zeit für uns genommen haben.“ Als Schiedsrichter fungierte Fußball-Legende Toni Polster, der mit dem einen oder anderen lockeren Spruch für Unterhaltung sorgte.



Am Ende konnte das Team Österreich mit einem knappen Ergebnis im Champions Tie Break mit 11:9 Punkten den Sieg für sich verbuchen. Sehr zur Freude von Dominic Thiem: „Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass die Skistars sicher besser Tennisspielen können als wir Skifahren. Es hat großen Spaß gemacht und Kitzbühel ist natürlich der perfekte Rahmen, um Ski und Tennis zu kombinieren“, schmunzelte Thiem, der in seiner morgigen Auftakt-Partie (Night-Session, ab 19:30 Uhr) auf den Argentinier Facundo Bagnis treffen wird: „Ich bin gut vorbereitet gegen Bagnis. Letzte Woche hat es in Umag gegen ihn sehr gut geklappt und ich hoffe, dass das morgen ähnlich verlaufen wird.“