Generali Open 2024: Berrettini sagt "Hallo", Oswald mit bittersüßem Abschied

Matteo Berrettini hat den Schwung aus Gstaad auch nach Kitzbühel mitgenommen. Philipp Oswald musste in seinem letzten Karriere-Match dagegen eine bittere Pille schlucken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 19:30 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini hat den Schwung aus Gstaad mitgenommen

Von Müdigkeit keine Spur bei Matteo Berrettini! Der frisch gekürte Gstaad -Champion wurde vom Russen Pavel Kotov voll gefordert, setzte sich vor allem dank seines starken Aufschlags aber schließlich mit 7:6 (6) und 7:6 (5) durch. Die nächste Aufgabe wird aber noch schwieriger: Denn mit Alejandro Tabilo wartet die Nummer zwei in Kitzbühel 2024.

Ein äußerst unterhaltsames Match boten zum Auftakt auf dem Center Court Hugo Gaston und Daniel Altmaier. Der Franzose konnte dabei ein Comeback des deutschen Davis-Cup-Spielers gerade noch abwehren, siegte mit 6:4, 6:7 (5) und 6:4.

Das rein österreichische Duell zwischen Sebastian Ofner und Lukas Neumayer entwickelte sich vor schon am Nachmittag vollen Tribünen zum Thriller. Zunächst sah es danach aus, als sollte der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommene Neumayer das Match in zwei Sätzen für sich entscheiden können. Aber die österreichischen Nummer eins gab nicht auf, erzwang einen dritten Durchgang. Auch da holte Ofner noch zweimal einen Break-Rückstand auf - ehe Lukas Neumayer doch noch mit 6:4, 4:6 und 7:6 (3) in das Achtelfinale einzog, wo er schon am morgigen Mittwoch auf den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran treffen wird.

In zwei weiteren Einzel-Matches setzten sich Daniel Elahi Galan gegen Hamad Medjedovic und Roberto Carballes Buena gegen Marton Fucsovics jeweils in drei Sätzen durch.

Dramatisch ist derweil die Karriere von Philipp Oswald zu ihrem Ende gekommen. Der Vorarlberger Doppel-Spezialist verlor das letzte Match seiner Laufbahn an der Seite von Joel Schwärzler gegen Sam Weißborn und Romain Arneodo mit 6:3, 2:6 und 11:13. Dabei vergaben Oswald/Schwärzler vier Matchbälle.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel