Generali Open 2024: Erler und Mies gewinnen packendes Doppel-Finale

Alexander Erler und Andreas Mies haben sich den Doppel-Titel bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel geschnappt. Die beiden besiegten im Endspiel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 12:36 Uhr

Volles Haus bei einem Doppel-Finale - das kommt auch nicht alle Tage vor. In Kitzbühel bei den Generali open ist dies mittlerweile aber fast gang und gebe. Und am Samstag gab es auch allen Grund dazu: Denn da spielte mit Alexaner erler und Andreas Mies eine deutsch-österreichische Paarung gegen Constantin Frantzen und Hendrik Jebens, beide aus Deutschland. Und am Ende waren es Erler und Mies, die sich mit 6:3, 3:6 und 10:6 behaupten konnten.

Für Erler war es bereits der dritte Titel in der Gamsstadt, Mies hatte zuvor in Kitzbühel noch nicht angeschrieben. Dafür hat der gebürtige Kölner natürlich schon zwei Grand-Slam-Siege auf der Habenseite: 2020 und 2021 gewann er mit Kevin Krawietz jeweils die French Open in Roland-Garros.

Für Constantin Frantzen und Hendrik Jebens ging eine sehr gute Turnierwoche in Kitzbühel etwas unglücklich zu Ende. Für die beiden war es das zweite Finale auf der ATP-Tour - auch das bilsnag einzige vergangenes Jahr in metz ging verloren.