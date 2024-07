Generali Open 2024: Erwachsene Männern „toweln“ selbst

Ab dieser Woche sind wieder die Ballkinder dafür zuständig, den Spielern auf der ATP-Tour die Handtücher zu bringen. Nicht jeder nimmt dies aber in Anspruch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 13:50 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini hat ein funktionierendes Kurzzeitgedächtnis

Wenn man sich im Reporterkreis während der Tage in Wimbledon ein wenig umgehört hat, dann ist man bei einem Thema auf allgemeines Unverständnis gestoßen: Nämlich bei der Entscheidung der ATP, es wieder den Ballkindern aufzuerlegen, dass sie den Spielern die Handtücher bringen. Vergangene Woche in Gstaad oder Hamburg war dies noch nicht der Fall. Aktuell in Kitzbühel aber sehr wohl.

Und es ist durchaus interessant zu beobachten, wie die einzelnen Profis dies nun handhaben. Das Hauptargument für die Wiedereinführung des betreuten Towelings war ja, dass die Zeit zwischen den Ballwechseln zu kurz würde, wenn die Shot Clock sofort nach dem Ende eines Ballwechsels angeworfen würde. Und nicht erst bei der Bekanntgabe des Spielstandes durch den Stuhlschiedsrichter.

Berrettini kann sich an seine Handtuchbox erinnern

Matteo Berrettini etwa ist ein erwachsener Mann mit einem funktionierenden Kurzzeitgedächtnis. Das heißt: Matteo ist in der Lage, sich sein Handtuch selbst zu holen. Und greift stets in die richtige Box. Bei seinem Erstrundengegner Pavel Kotov war das ganz anders: Der Russe, der übrigens jeden einzelnen Punkt mindestens mit einer mimischen, meistens sogar verbalen Reaktion quittierte, ließ sich von den bedauernswerten Ballkindern auch dann sein Handtuch bringen, wenn Berrettini gerade ein Ass geschlagen hatte.

Eine Hybridlösung hat dagegen Thiago Augustin Tirante angeboten: Manchmal ist der Argentinier im Match gegen Dominic Thiem selbst zum Handtuchhalter marschiert. Ab und zu aber kam schon aus der Weite das Signal, dass sich bitte das jugendliche Fachpersonal um die Handreichung kümmern solle.

Die Quintessenz: Wenn ein Spieler wirklich sein Handtuch braucht, dann ist er nach wie vor selbst in der Lage dieses zu holen. Das darf die ATP ihren Profis ruhig zutrauen.