Generali Open 2024: Schwärzler verliert knapp, Hanfmann locker weiter

Am ersten Tag der Generali Open 2024 in Kitzbühel musste sich der österreichische Youngster Joel Schwärzler nach einer starken Leistung Thiago Seyboth Wild geschlagen geben. Yannick Hanfmann zog dagegen sicher ins Achtelfinale ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 16:42 Uhr

Volle Tribünen schon am ersten Tag der Generali Open? Das hat es in den 79 Auflagen zuvor nur äußerst selten gegeben. Aber das Interesse am ersten Auftritt von Joel Schwärzler auf ATP-Ebene war groß. Und der Vorarlberger rechtfertigte diesen Vertrauensvorschuss der Fans trotz des 2:6 und 6:7 (6) gegen Thiago Seyboth Wild voll und ganz. Denn vor allem im zweiten Satz war der Schützling von Jürgen Melzer mehrmals knapp dran, mit einem Break in Führung zu gehen. Alleine im ersten Spiel konnte Seyboth Wild fünf Breakchancen seines Gegners abwehren.

Beim Stand von 5:5 erspielte sich Schwärzler erneut eine Möglichkeit, als Rückschläger in Führung zu gehen. Aber gerade in diesen Momenten spielte Seyboth Wild seine größere Routine aus. Und servierte auf den Punkt stark. Im Tiebreak lag der Brasilianer schnell mit einem Minibreak in Führung - Schwärzler drehte ein 2:4 in ein 5:4. Konnte zwar nicht ausservieren, wehrte aber den ersten Matchball von Seyboth Wild mit einem Vorhandschuss ab. Wenige Augenblicke später segelte dann aber eine Rückhand von Joel Schwärzler ins Aus.

Hanfmann im Achtelfinale gegen Etcheverry

Eröffnet wurde der Center Court am Montag indes von Yannick Hanfmann. Der Deutsche setzte sich gegen Jaume Munar sicher mit 6:3 und 6:4 durch und erspielte sich damit einen Platz im Achtelfinale. Dort wartet der an Position drei gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

In einer weiteren frühen Partie konnte sich der US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran gegen den Qualifikanten Andrea Collarini mit 6:4 und 6:4 behaupten.

Kurzfristig abgesagt hat der Sieger von Bastad, Nuno Borges. Anstelle des Portugiesen rückte Hamad Medjedovic in das Hauptfeld nach.

