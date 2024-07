Generali Open 2024, Tag 2: Rot-weiß-rote Power - und Matteo!

Der zweite Hauptfeld-Tag der Generali Open 2024 bringt die erste Night Session mit Dominic Thiem. Und den Auftritt von Gstaad-Champion Matteo Berrettini.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 18:20 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini hat 2020 in Kitzbühel aufgeschlagen - allerdings "nur" bei einem Schaukampf-Turnier

Wenn am Montag schon so viel los war auf der Anlage des Kitzbühler Tennis Clubs - wie soll man dann erst das Programm für den heutigen Dienstag bewerten? Alle drei Wettkampf-Courts werden bespielt, insgesamt stehen zwölf Partien bei den Generali Open 2024 an.

Auf dem Center Court eröffnet ab 11 Uhr Daniel Altmaier gegen Hugo Gaston die Feierlichkeiten. Altmaier ist ein Feingeist (die Rückhand!), Gaston eher ein Zucker (die Stopps!). Der Franzose hat sich zuletzt in guter Form gezeigt - und in Hamburg Alexander Zverev am Rande einer Niederlage gehabt. Match zwei im großen Stadion bestreiten dann Sebastian Ofner und Lukas Neumayer - zwei Lokalhelden also. Ofner geht als Favorit in dieses Treffen. Hat zuletzt aber wieder Probleme mit seinen Fersen gehabt.

Berrettini reist als Gstaad-Champion an

Auf Ofner und Neumayer folgt dann Matteo Berrettini. Am Sonntag noch zum souveränen Champion in Gstaad gekürt (zum zweiten Mal nach 2018), trifft Matteo nun auf den Russen Pavel Kotov. Der im Gegensatz zum Italiener auch bei Olympia spielen wird.

Den großen Abschluss bilden dann Dominic Thiem und Thiago Augustin Tirade. Ab 19:30 Uhr geht es auf dem Center Court los (live bei ServusTV und in unserem Liveticker), ausgeschnapst wird beim letzten Antreten von Thiem bei den Generali Open ein Achtelfinal-Platz gegen Titelverteidiger Sebastian Baez).

Uns sonst so? Sollte man ein Auge auf mindestens zwei Doppel haben: Philipp Oswald spielt an der Seite von Joel Schwärzler noch ein allerletztes Turnier - und trifft nicht vor 17 Uhr auf dem Court Küchenmeister auf Sam Weissborn und Romain Arneodo. Und auch die starken Deutschen Constantin Frantzen und Hendrik Lebens geben ihren Einstand. Und zwar im dritten Match auf dem Grandstand.

Hier der Spielplan für den Dienstag in Kitzbühel