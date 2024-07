Generali Open 2024, Tag 4: Das Halbfinale ruft!

Großer Viertelfinal-Tag bei den Generali Open in Kitzbühel 2024. Mit dabei: Publikumsliebling Matteo Berrettini und Titelverteidiger Sebastian Baez.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 20:56 Uhr

© GEPA Pictures Heute geht es in Kitzbühel um die Halbfinal-Plätze im Einzel

So ist das mittlerweile traditionell in Kitzbühel: Die Viertelfinal-Partien werden schon am Donnerstag ausgespielt. Und weil die Fans das wissen, sind die Plätze auf den Tribünen längst ausverkauft (gut: das war am Dienstag und Mittwoch auch schon so). Wer traut sich an Prognosen?

Nun: Im ersten Match zwischen Yannick Hanfmann und Thiago Seyboth Wild auf dem Center Court ist alles möglich. Hanfmann hat die bislang einzige Partie auf ATP-Tour-Ebene 2022 in Santiago glatt für sich entscheiden können.

Danach lehnen wir uns als bekennende Matteo-Aficionados aus dem Fenster. Ganz weit. Denn gegen Nicolas Moreno de Alboran sollte nun wirklich nichts anbrennen. Berrettini reitet gerade eine Sechs-Siege-in-Folge-Erfolgswelle, könnte den guten, alten Gstaad-Kitzbühel-Doppelschlag anbringen, der zuletzt vor drei Jahren Casper Ruud gelungen war.

Gaston fordert Titelverteidiger Baez

Damals hat der Norweger im Finale der Generali Open übrigens Pedro Martinez besiegt. Und genau der hat es am Donnerstag in der dritten Partie mit Facundo Diaz Acosta zu tun. Fast möchte man sagen: natürlich mit einem Argentinier.

Der augenblicklich beste Tennisspieler aus dem Land des regierenden Fußball-Weltmeisters hat dann zum Abschluss seinen nächsten Auftritt: Titelverteidiger Sebastian Baez spielt gegen Hugo Gaston, den körperlich kleinen, wiewohl spielerisch großen Franzosen.

Hier der Spielplan für den Donnerstag in Kitzbühel