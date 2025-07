Generali Open 2025: Filip Misolic traut sich alles zu - auch den Titel

Filip Misolic bestreitet heute bei den Generali Open 2025 in kitzbühel sein Achtelfinale gegen Botic van de Zandschulp. Und zeigte sich nach seinem Auftakterfolg gegen Tomas Martin Etcheverry extrem zuversichtlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 08:00 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Filip Misolic hat in Kitzbühel Großes vor

Filip Misolic ist ein Mann der leisen Töne, auf und neben dem Court. Und da kommt es schon als ziemlich außergewöhnlich daher, wenn der Steirer die Hand hinter das Ohr legt, um vom Publikum noch ein bisschen mehr Applaus einzufordern. Was am gestrigen Dienstag fast nicht möglich war, der Center Court in Kitzbühel hat beim Match von Misolic gegen Tomas Martin Etcheverry auch so gebebt. Aber nach einer erfolgreichen Stopp-Lob-Variante zum 5:2 im dritten Satz wollte Misolic die Fans dann doch noch einmal etwas lauter hören. Dieser Wunsch wurde erfüllt.

Danach stand die Pressekonferenz an, in der Österreichs Nummer eins erneut davon erzählte, dass er zu Beginn der letzten Saison Motivationsprobleme hatte. Dass er aber gerade jetzt vor Selbstvertrauen strotzt. Und, Achtung: Filip Misolic erklärte tatsächlich, dass er sich in der Lage sieht, die Generali Open 2025 zu gewinnen.

Misolic deutlich aggressiver als beim Run 2022

Bis dorthin fehlen indes noch vier Siege, der erste muss heute gegen Botic van de Zandschulp her. Gegen den Niederländer könnte ein Mittel ganz probat sein, das Misolic gegen Etcheverry fast perfekt einsetzte: der Dropshot. Wenn der Stopp und die Vorhand funktionieren, dann wisse er, dass der Tennistag ein guter wird, so Misolic sinngemäß auf Nachfrage.

Bei van de Zandschulp weiß man natürlich nie, was man bekommt: Im vergangenen Jahr bei den US Open besiegte er mit einer fast perfekten Leistung in Runde zwei Carlos Alcaraz, traf jeden Ball und vor allem Aufschlag. Im Match darauf gegen Jack Draper folgte eine wahre Doppelfehler-Orgie. Immerhin: Botic van de Zandschulp war derjenige Sieler, der Rafael Nadal sportlich in Rente geschickt hat, nämlich beim Davis-Cup-Finalturnier im vergangenen November in Málaga.

All das wird Filip Misolic wissen und doch nicht weiter beeinflussen. Der 23-Jährige wird ohnehin sein Siel durchziehen wollen. Und dieses Spiel ist deutlich aggressiver als noch vor drei Jahren, als Misolic auf einer unerwarteten Erfolgswelle in Kitzbühel bis ins Finale surfte. 2025 käme das gar nicht so überraschend.

