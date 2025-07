Generali Open 2025: Viertelfinale! Hanfmann wirft Baez raus

Qualifikant Yannick Hanfmann steht nach einem 5:7, 6:3 und 7:5 gegen Sebastian Baez im Viertelfinale der Generali Open 2025 in Kitzbühel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 15:28 Uhr

© Generali Open / Alex Scheuber Yannick Hanfmann in Kitzbühel

Die Reise von Yannick Hanfmann bei den Generali Open 2025 geht weiter! Zwar musste der deutsche Qualifikant gegen Sebastian Baez erstmals im Verlauf des Turniers einen Satz abgeben, am Ende setzte sich Hanfmann aber nach einer Spielzeit von 2:26 Stunden mit 5:7, 6:3 und 6:3 durch.

Vor allem gegen Ende wurde es noch einmal spannend: Hanfmann servierte bim Stand von 5:3 auf den Einzug unter die letzten acht, vergab aber zwei Matchbälle. Baez schaffte nicht nur den Ausgleich, sondern hatte beim Stand von 5:5 ein 0:30. Aber Hanfmann ließ nicht locker. Und schloss das Match mit einem Break ab.

Parallel setzte sich der an Position sechs gesetzte Arthur Rinderknech gegen den erstaunlichen Norbert Gombos mit 6:7 (3), 6:4 und 6:4 durch. Rinderknech, der in diesem Jahr in Wimbledon Alexander Zverev geschlagen hat, trifft morgen auf Yannick Hanfmann.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel