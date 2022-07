Generali Open: Erfolge von Dominic Thiem lösen Run auf Kitzbühel-Tickets aus

Dominic Thiem steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad im Halbfinale. Das haben auch die österreichischen Fans sehr aufmerksam registriert. Und werden am Dienstag bei den Generali Open die Tribünen des Center Courts stürmen. Thiems Match ist für 19:30 Uhr in der Night Session angesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 13:12 Uhr

© GEPA Pictures Diese Siegerpose von 2019 wollen die Thiem-Fans in Kitzbühel auch in diesem Jahr sehen

Wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass Dominic Thiem wieder voll zurück im Saft steht, dann sollte man sich den Matchball gegen Juan Pablo Varilas in Gstaad vom heutigen Freitag ganz genau anschauen: Den nagelt Thiem nämlich in beinahe klassischer Manier mit der Rückhand auf die Linie, ein sicheres Zeichen, dass der US-Open-Champion von 2020 schon wieder fast in Topform spielt. Für die österreichischen Tennisfans ist das eine gute Nachricht: Denn schon am Dienstag wird Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel sein Erstrunden-Match bestreiten.

Und dafür werden die Plätze schön langsam knapp. Denn offenbar haben sich viele Aficionados diesen Termin rot in ihrem Tenniskalender notiert, wer Thiems ersten Auftritt beim Sommer-Klassiker seit dem Turniersieg 2019 sehen möchte, muss schnell sein. Am besten über den offiziellen Ticketshop auf der Homepage des Turniers.

Ruud, Berrettini mit Freilos, Thiem nicht

Thiems Leistungskurve zeig beständig nach oben. Nach dem etwas langsamen Einstieg bei den Salzburg Open erreichte der 28-Jährige in Bastad bereits das Viertelfinale, in Gstaad, wo er 2015 triumphiert hatte, steht Thiem also schon im Halbfinale. Gestützt auf eine immer besser funktionierende Vorhand und, zu besonderen Anlässen, auf eine Rückhand, die im Feld des Gegners einschlägt wie ein Abschlag von Casper Ruud auf einem Fairway der angrenzenden Golfkurse in Kitzbühel.

Apropos Casper Ruud: Der Norweger geht bei den Generali Open als Titelverteidiger an den Start, die Setzliste führt Ruud vor Matteo Berrettini an. Was gegenüber Dominic Thiem den Vorteil mit sich bringt, dass Ruud und Berrettini zum Auftakt ein Freilos genießen. Andererseits wirkt Thiem in diesen Tagen dermaßen hungrig auf Spitzentennis, dass ihm eine zusätzliche Bewährungsprobe in Kitzbühel sicherlich nichts ausmacht.