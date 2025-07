Generali Open Kitzbühel 2025: Tag 2 - Sonne, Sand und mehr!

Am zweiten Hauptfeld-Tag bei den Generali Open in Kitzbühel 2025 ist der Center Court fest in deutschsprachiger Hand.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 06:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Mia Maria Knoll Jan-Lennard Struff spielt heute gegen Sebastian Ofner

In Österreich werden die Generali Open 2025 wie gewohnt von ServusTV übertragen. Und also läuft im Pressezentrum der Salzburger Sender auch dann, wenn der Regen den Spielbetrieb gerade einmal für ein paar kurze Stunden unterbrochen hat. Was am Montag aber auch Hoffnung brachte: Denn die Wettervorhersage für den Dienstag wurde im Fernsehen in Innsbruck mit 25 Grad (plus) und Sonnenschein vorstellig. Und was für Innsbruck gut ist, nehmen die Kitzbühler mit links.

Kaiserwetter wäre auch in jedem Fall verdient. Denn das Program auf dem Center Court hat es in sich. Lukas Neumayer eröffnet da gegen Yannick Hanfmann, letzterer ist mit den 11-Uhr-Starts bestens vertraut, seine beiden Quali-Partien hatte Hanfmann auch zu dieser Uhrzeit in Angriff genommen.

Engel macht den Abschluss

Danach folgt das Re-Match zwischen Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff, die beiden haben sich ja zuletzt bei den French Open tief in die Augen geschaut. Ofner führt im Head-to-Head mit 2:0, aber Struff hat vor allem in Wimbledon bei seiner Vorstellung gegen Carlos Alcaraz stark ansteigende Form gezeigt.

Im dritten Match darf Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, ran. Dass es gleich gegen Tomas Martin Etcheverry geht, ist in keiner Tenniswelt als Traumlos zu bezeichnen. Aber Miso ist gut drauf, weiß um seine Stärken und geht sicher nicht chancenlos in das Treffen mit dem Argentinier.

Und dann wäre da noch Justin Engel, dessentwegen ein befreundeter TV-Sender aus dem Münchner Umland sogar eine Redakteurin nach Kitzbühel geschickt hat. Engel startet sein erstes Abenteuer bei den Generali Open gegen Thiago Seyboth Wild aus Brasilien. Es ist ein Festival der harten Schläge zu erwarten.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel

Hier der Spielplan für den Dienstag