Generali Open Kitzbühel 2025: Tag 3 - Zeit für die Big Boys

Bei den Generali Open 2025 in Kitzbühel kommen heute auch die letzten noch verbliebenen Einzelspieler zu ihrem Recht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 22:19 Uhr

© Generali Open / Mia Maria Knoll Alexander Bublik greift heute in das Geschehen in Kitzbühel ein

So ist das mit den 28er-Rastern bei Turnieren in der Kategorie 250 halt: Bevor die ersten vier Spieler der Setzliste ran dürfen, muss erst einmal eine Runde zu Ende gespielt sein. Et, voila: Heut ist in Kitzbühel Zeit für die Big Boys. Als da in erster Linie der papierformgemäße Favorit wäre: Alexander Bublik.

Eben erst aus Gstaad mit dem mächtigen Sieger-Pokal (darüber wird in einer Pressekonferenz zu reden sein) angereist, geht es für Bublik im dritten Match nach 121 Uhr auf dem Center Court gegen den Argentinier Thiago Augustin Titante.Auch jüngere Sportfreunde werden sich erinnern: Tirante hat im letzten Jahr Dominic Thiem verabschiedet. Und zwar aus sportlicher Sicht in Kitzbühel für ziemlich immer.

Misolic gegen van de Zandschulp

Den Auftakt übernimmt aber - fast ist man bei den Generali Open 2025 geneigt zu sagen: wie immer - Yannick Hanfmann. Zwei Partien in Der Quali, eine im Hauptfeld, stets ist der Karlsruher um 11 Uhr auf dem Center Court eingeteilt gewesen. Und hat bislang eben dort keinen Satz verloren. Das könnte sich nun ändern: Denn auf der anderen Seite wird Sebastian Baez stehen. Und der hat 2023 am Fuße des Kitzbühler Horns den Titel geholt.

Nach Hanfmann und Baez dürfen der letzte verblieben Lokalmatador Filip Misolic und Botic van de Zandschulp ran. Der Niederländer kann mit der Höhe gut umgehen, das hat er mehrmals in München gezeigt. Im vergangenen Jahr konnte vdZ auch mit Carlos Alcaraz gut umgehen - und hat diesen in der zweiten Runde der US Open verabschiedet.

Den Abschluss auf Center gibt dann wieder ein Ex-Champion: Roberto Bautista Agut bespielt dann Thiago Seyboth Wild, der am Dienstagabend den deutsche Youngster Justin Engel besiegt hat. Apropos: Jan-Lennard Struff, nicht mehr ganz so jung wie Engel, aber mit demselben Reisepass ausgestattet, spielt die zweite Partie auf dem Court Küchenmeister gegen Pedro Martinez.

Hier der Spielplan für den Mittwoch

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel