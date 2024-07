Generali Open Kitzbühel: Altmaiers Aufholjagd bleibt unbelohnt

Daniel Altmaier ist in einem unterhaltsamen Match in der ersten Runde der Generali Open 2024 in Kitzbühel gegen Hugo Gaston ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 13:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Daniel Altmaier ist in Kitzbühel ausgeschieden

Lange sah es im ersten Match auf dem Center Court in Kitzbühel so aus, als sollte Daniel Altmaier den Platz als Verlierer verlassen. Hugo Gaston führte nämlich mit Satz und Break - ehe Altmaier eine formidable Aufholjagd hinlegte. Und nach Abwehr eines Matchballes einen dritten Satz erzwang. Dort allerdings erwies sich Gaston als der etwas bessere Spieler - und gewann schließlich mit 6:4, 6:7 (5) und 6:4.

Im Achtelfinale trifft Gaston damit entweder auf Marton Fucsovics oder Roberto Carballes Baena.

In einem weiteren frühen Match am Dienstag in Kitzbühel konnte sich Facundo Acosta gegen Federico Coria mit 2:6, 6:3 und 6:0 behaupten.

Der große Höhepunkt des Tages steht allerdings erst um 19:30 Uhr an: Dann trifft Dominic Thiem auf Thiago Augustin Tirante. Thiem tritt zum letzten Mal in Kitzbühel an - und möchte noch einmal so einen Lauf hinlegen wie im vergangenen Jahr. Da war er erst im Endspiel an Sebastian Baez gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel