Generali Open Kitzbühel: Auf Youngster Joel Schwärzler wartet eine knifflige Aufgabe

Joel Schwärzler wird morgen sein Debüt auf der ATP-Tour geben. Die Aufgabe für den 18-jährigen Österreicher wird nicht einfach.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 18:55 Uhr

© Generali Open/Andreas Vigl Philipp Oswald und Joel Schwärzler am Samstag in Kitzbühel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Wenn man aus dem Stadtzentrum von Kitzbühel in Richtung des Turniergeländes für die Generali Open 2024 wandert, dann sticht einem schon bald das Konterfei von Joel Schwärzler entgegen. Ein Bekleidungsunternehmen hat den 18-jährigen Österreicher als Werbefigur für sich entdeckt - und hält mit dieser Entdeckung nicht hinter dem Berg. Ob Schwärzler diese prominente Platzierung goutiert, ist nicht bekannt. Die Erwartungshaltung an den Schützling von Jürgen Melzer wird diese Aktion aber eher nicht gesenkt haben.

Nun darf Schwärzler am Montag also in der zweiten Partie auf dem Center Court ran, es wird der erste Auftritt überhaupt in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour sein. Die Aufgabe wird keine einfache: Denn Thiago Seyboth Wild hat auf der Tour schon einige Erfolge gefeiert. Und, vielleicht am bemerkenswertesten, im vergangenen Jahr in Runde eins von Roland-Garros Daniil Medvedev eliminiert. Der Russe war damals kurz nach seinem Erfolg in Rom als einer der Favoriten nach Paris gekommen.

Thiem im Doppel im Einsatz

Was nicht heißt, dass Joel Schwärzler von Haus aus die Waffen strecken wird. Warum auch? Sehe hohe Veranlagung hat der Linkshänder ja schon unter Beweis gestellt, nicht zuletzt mit dem Erfolg beim Challenger in Skopje vor ein paar Wochen. Bei der Auslosung am Samstag hat sich Schwärzer gut gelaunt präsentiert. An der Seite von Doppelpartner Philipp Oswald.

Und es gilt ja weiterhin: Der Fokus der Fans wird in Kitzbühel auch in diesem Jahr auf jenem Mann sein, der das österreichische Tennis mehr als eine Dekade lang geprägt hat: Dominic Thiem. Der Einzel-Champion von Kitzbühel aus dem Jahr 2019 bekommt Montag ebenfalls schon seinen ersten Einsatz - standesgemäß auf dem Center Court. Denn Thiem tritt im Doppel gemeinsam mit Daniel Altmaier an. Und trifft dabei auf das an Position sechs gesetzte Duo Alexander Erler und Andreas Mies.