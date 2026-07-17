Generali Open Kitzbühel: Public Viewig und das große Unpacking

Morgen geht es bei den Generali Open in Kitzbühel 2026 los. Und die ersten Spieler sind schon da - auch wenn nicht alle vor Ort trainieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 13:37 Uhr

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© privat / HEAD Es hat einiges zu tun gegeben ab Mitte der Woche in Kitzbühel

Woran man als Turnierdirektor alles denken muss, vor allem in Zeiten einer Fußball-Weltmeisterschaft: Dass nämlich die argentinischen Teilnehmer bei den Generali Open 2026 auch die Möglichkeit bekommen, das Endspiel ihrer Nationalelf gegen Spanien am Sonntagabend um 21 Uhr live mitzuverfolgen. Und also hat sich Alex Antonitsch, seit 2011 Turnierchef in Kitzbühel, eben auch darum gekümmert, dass es ein Public Viewing gibt.

Noch ist die Anlage des Kitzbüheler Tennisclubs fest in der Hand der Frauen, aber die Region Kitzbühel bietet ja auch noch andere Optionen, um sich für das Turnier in Schwung zu bringen. Yannick Hanfmann etwa hat sich in Oberndorf einen Platz zum Training gesucht. Und gefunden.

Auf dem Centre Court wird schon trainiert

Aber natürlich gibt es auch vor Ort einiges zu tun. Florian Sickinger, Marketing Manager bei HEAD, ist schon ein paar Tage da, es gab einiges zu tun. Vor dem Verkaufsstand von HEAD haben sich noch Mitte der Woche die Kartons mit Schlägern, Schuhen, etc. getürmt, das große Unpacking hat ein bisschen gedauert, das Ergebnis kann sich aber wie erwartet sehen lassen.

© Privat / HEAD Es wird ...

Ein bisschen schade nur, dass mit Matteo Berrettini und Flavio Cobolli zwei prominente Spieler aus der HEAD-Mannschaft absagen musste.

© privat / HEAD Und so können es die Fans ab Samstag begehen

Morgen geht es mit der Qualifikation los, aus heimischer Sicht gehen Lukas Neumayer, Jurij Rodionov und Lokalmatador Sandro Kopp ins Rennen. Für die Zuschauer aber auch interessant: Ein Spieler wie Federico Coria, der mit seinem Protected Ranking in die Quali startet. Der Argentinier hat sich am Freitag schon mal mit den Gegebenheiten in Kitzbühel 2026 vertraut gemacht - und als einer der ersten Spieler auf dem Centre Court trainiert.



