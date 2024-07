Generali Open Kitzbühel: Die heiße Phase vor dem Start

Morgen starten in Kitzbühel die Qualifikationspartien für die Generali Open 2024. Die Spieler werden perfekte Bedingungen vorfinden. Und hochsommerliche Bedingungen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 15:45 Uhr

© privat/tennisnet Der Center Court in Kitzbühel wäre schon ready

Der Trainingsbetrieb beim Kitzbühler Tennisclub am Freitag um die Mittagszeit war recht überschaubar. Kein Wunder: Die Temperaturen vor Ort kratzen an den 30 Grad, da warten die Profis, die schon vor Ort sind, dann doch auf etwas Milderung, bevor sie zum Schläger greifen. Was nicht heißt, dass nicht schon ein paar Standards erfolgreich erledigt wurden …

Die alljährliche Wanderung von Turnierdirektor Alex Antonitsch hinauf auf die Streif? Check. Die ersten Trainingsbälle von Dominic Thiem auf dem Center Court? Erledigt. Ein kleiner Bummel von Tommy Haas mit seiner Tochter durch die Kitzbühler Innenstadt? Haken dran.

So richtig Gas haben dagegen all jene gegeben, die dafür sorgen, dass schon ab dem ersten Qualifikationstag die Shoppingmeile zwischen dem großen Stadion und dem Clubhaus des KTC vollumfänglich ausgerüstet ist.

Die Verkaufsmeile bekommt noch den letzten Schliff

Am morgigen Samstag geht es ja los, in der Entry List sind da Kapazunder wie Albert Ramos-Vinolas (2019 Finalverlierer gegen Dominic Thiem), die französische Doppel-Legende Pierre Hughes Herbert oder auch Thiago Augustin Tirante vermerkt. Letzterer hat in der laufenden Woche in Bastad ja Andrey Rublev geschlagen - und muss heute noch gegen Roberto Carballes Baena ran. Die beiden Wildcard-Plätze werden wohl an Lokalmatadoren gehen, wer die Glücklichen sind, steht noch nicht offiziell fest. Vielleicht rutscht Sandro Kopp ja noch einfach so in die Quali.

© privat/tennisnet Die Wall of Champions in Kitzbühel

Dominic Thiem hat diese Sorgen nicht, er wird mit einer Wildcard starten. Thiem ist einer von drei Ex-Champions, die in diesem Jahr in Kitzbühel starten. Die anderen beiden sind noch anderorts engagiert: Casper Ruud ist in Bastad im Einzel zwar ausgeschieden, darf aber morgen im Doppel mit Rafael Nadal das Doppel-Halbfinale bestreiten. Und Titelverteidiger Sebastian Baez hat ja in Hamburg das Halbfinale erreicht.

Am Ende wird es aber wie immer sein: Wer sich die Matches vor Ort ansieht, wird großes Tennis erleben. Schon in der Qualifikation. Man erinnere sich nur an den Auftritt von Lukas Neumayer im vergangenen Jahr gegen Federico Coria. Wer also die Chance hat, beim Kitzbühler Tennisclub vorbeizuschauen: nur zu. Der Eintritt ist für das Qualifikations-Wochenende ja frei.