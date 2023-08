Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem im „unverhofften“ Finale - „Werde alles raushauen“

Dominic Thiem trifft heute im Endspiel der Generali Open 2023 auf Sebastian Baez (ab 13 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker). Obwohl der Tank beim Österreicher nicht mehr ganz voll ist, wird Thiem natürlich noch einmal auf alles gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 08:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Generali Open Kitzbühel / Alex Scheuber Dominic Thiem spielt heute um seinen 18. Karriere-Titel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

3:30 Stunden Spielzeit mit fünf abgewehrten Matchbällen zehren nicht nur an den Nerven, sondern fordern auch körperlich ihren Tribut. Banane hin, Müsliriegel her. Also schnappte sich die Kitzbüheler Pressechefin Dani Maier einfach ein Tablett mit Wraps in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ließ dieses Dominic Thiem zukommen, der von seinem Physiotherapeuten in den Katakomben des Center Courts die Erstbehandlung erfuhr.

Es war das nächste große Drama, das der Lokalmatador und Champion von 2019 in der Gamsstadt ablieferte, keiner seiner nunmehr vier Siege ging Thiem leicht von der Hand. Gegen Facundo Bagnis musste er in beiden Durchgängen Satzbälle seines Gegners abwehren, ehe er in zwei Tiebreaks doch noch gewann.

Gegen Zhizhen Zhang galt es nach schnell verlorenem ersten Satz das Momentum so schnell als möglich zu drehen, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Gegen Arthur Rinderknech musste ebenfalls ein Gewaltakt her, um sich nicht wie im Vorjahr schon im Viertelfinale zu verabschieden.

Thiem im Endspiel gegen Baez

Und dann eben dieser große Kampf gegen Laslo Djere mit fünf abgewehrten Matchbällen und einem finalen Vorhandball, den Thiem bei seiner Pressekonferenz fast entzückt kommentierte. Es sein ein Sieg des Wilens gewesen, weil er eben auch unbedingt endlich wieder ein Finale erreichen wollte. Das erste nach dem Comeback nach der Handgelenksverletzung, das erste seit den ATP Finals 2020 in der damals wegen Corona leeren O2 Arena in London.

Die Vorstellungen der letzten Wochen ließen das nicht unbedingt erwarten, für Thiem kommt der Samstagsauftritt „unverhofft“.

Nun geht es also gegen Sebastian Baez (ab 13 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker), dem Thiem im Halbfinale gegen Tomas Etcheverry ein hohes Niveau unterstellte. Der Argentinier ist extrem fit, hat in Kitzbühel weniger gespielt als Thiem, bei dem der Tank womöglich nicht mehr ganz voll ist. Egal. Er werde in diesem Endspiel „alles raushauen“, so Thiem. Auch weil er danach bis Winston Salem ohnehin eine Pause einlegt.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel