Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem macht Österreicher-Duell im Achtelfinale klar

Dominic Thiem ist erwartungsgemäß in das Achtelfinale der Generali Open 2022 in Kitzbühel eingezogen. Thiem besieget Alexander Shevchenko mit 6:4 und 6:2. Für Thiem geht es schon am Mittwoch gegen Sebastian Ofner weiter (live bei ServusTV und in unserem Liveticker).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 21:21 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Dienstagabend in Kitzbühel

Volles Haus am Dienstagabend in Kitzbühel. Und Dominic Thiem hat die österreichischen Fans nicht enttäuscht. Denn Der US-Open-Champion von 2020 und Kitzbühel-Sieger aus dem Jahr davor gewann gegen Alexander Shevchenko mit 6:4 und 6:2 und zog damit ins Achtelfinale der Generali Open ein.

Für den 21-jährigen Shevchenko, der bei Thiems Ex-Coach Günter Bresnik - mit Unterbrechungen - seit zehn Jahren trainiert, bedeutete der Auftritt in der Night Session den größten seiner Karriere. Und da wollte sich der Russe nicht nachsagen lassen, er hätte nicht alles versucht. Unerbittlich hämmerte Shevchenko auf jeden Ball ein, musste allerdings schon im ersten Spiel Breakbälle abwehren. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Thiem sich den Aufschlag des Youngsters holte. Und nach 52 Spielminuten sicher zum 6:4 ausservierte.

Thiem am Mittwoch gegen Ofner

Im zweiten Akt schlug Thiem schon im dritten Spiel zu, ging mit 2:1 in Führung. Gab aber überraschend postwendend seinen Aufschlag ab. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Shevchenko keinen einzigen Breakball gehabt. Das war nun wiederum Thiem zu viel, er holte sich gleich das nächste Break. Und das nächste zum 5:2. Nach 88 Minuten hatte der Favorit die erste Hürde in Kitzbühel genommen.

Thiem spielt am Mittwoch (ab ca. 16:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Ticker) nun gegen Sebastian Ofner, der gegen Richard Gasquet eine kämpferisch außerordentliche Leistung hinlegte. Ofner lag nach verlorenem ersten Satz sowohl in Durchgang zwei wie auch drei gegen den französischen Routinier mit einem Break zurück, schaffte aber jeweils ein Comeback und gewann damit bereits sein drittes Match in Folge in Kitzbühel 2022. Zuvor war der Steirer in zwei Qualifikations-Partien erfolgreich geblieben.

Ebenfalls am Mittwoch sind zwei weitere Österreicher im Einsatz: Im zweiten Match nach 11 Uhr trifft zunächst Jurij Rodionov auf Roberto Bautista Agut, danach fordert Filip Misolic den spanischen Routinier Pablo Andujar.

