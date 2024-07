Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem trainiert bereits in der Gamsstadt

Dominic Thiem schlägt in der kommenden Woche zum letzten Mal bei den Generali Open in Kitzbühel auf. Der US-Open-Sieger von 2020 weilt bereits in der Gamsstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 12:57 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem erreichte im Vorjahr das Finale

Für Dominic Thiem steht in der kommenden Woche der Abschied von den Generali Open in Kitzbühel an. Der 30-Jährige, der das Turnier 2019 für sich entscheiden konnte, wird seine Karriere bekanntermaßen nach der laufenden Saison beenden und in der Gamsstadt zum vorletzten Mal in Österreich aufschlagen. Im Oktober wird Thiem noch bei den Erste Bank Open in Wien an den Start gehen.

Nach seiner Auftaktniederlage beim ATP-250-Turnier in Gstaad reiste Thiem bereits zur Wochenmitte nach Kitzbühel, wo er am Mittwoch bereits seine erste Trainingseinheit absolvierte. Sein erstes Match wird der US-Open-Sieger von 2020 am Dienstag (nicht vor 19:30 Uhr, im tennisnet-Liveticker) absolvieren.

Großer Zuspruch

Das Interesse an Thiem ist nach wie vor ungebrochen, für Dienstag sind nur mehr Resttickets erhältlich. Ohnedies erfreuen sich die Generali Open in diesem Jahr regem Zuschauerzuspruch: Das Finale am Samstag ist bereits seit einem Monat verkauft, auch für den Halbfinal-Freitag sind bereits sämtliche Karten vergriffen.

Ob Thiem an diesen Tagen noch zu sehen sein wird, steht derzeit freilich noch in den Sternen. Hoffnung gibt es allerdings, erreichte der Österreicher in Kitzbühel im Vorjahr doch das Endspiel.