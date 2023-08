Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem verliert Finale gegen Sebastian Baez

Dominic Thiem ist bei den Generali Open in Kitzbühel kurz vor dem Ziel gescheitert. Thiem unterlag dem Argentinier Sebastian Baez mit 3:6 und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 17:27 Uhr

© Generali Open Kitzbühel / Mia Maria Knoll Dominic Thiem am Samstsg in Kitzbühel

Die Geduld der Zuschauer und der Spieler wurde am Finalsamstag zunächst ordentlich auf die Probe gestellt. Denn wie vorhergesagt regnete es von den frühen Morgenstunden an über Kitzbühel - manchmal stärker, manchmal schwächer. Der angesetzte Start um 13 Uhr war so nicht zu halten, aber etwas mehr als eineinhalb Stunden später starteten Dominic Thiem und Sebastian Baez dann doch in das Endspiel des Sommerklassikers.

Und Baez wirkte von Beginn an frischer, während bei Thiem noch der Marathon gegen Laslo Djere in den Knochen zu stecken schien. Ein Break reichte dem Argentinier jedenfalls, um den ersten Satz sicher mit 6.3 zu gewinnen.

Thiem wieder unter den Top 100

Der zweite Akt begann gleich wieder mit einem Break für Baez, bei immer stärker werdendem Regen. Das neuerliche Break zum 4:1, das Sebastian Baez mit einem Vorhandwinner fixierte, war dann schon so etwas wie eine Vorentscheidung. Allerdings erspielte sich Thiem exakt an dieser Stelle den ersten Breakball im Match überhaupt. Und den zweiten. Aber Baez behielt die Ruhe. Und durfte nach einer Spielzeit von 80 Minuten ein enig ungläubig die Arme in den Himmel strecken.

Dominic Thiem muss damit weiterhin auf seinen 18. Titel auf der ATP-Tour warten. Der bislang letzte war ihm bei den US Open 2020 gelungen. Der Finaleinzug in Kitzbühel war der erste seit den ATP Finals 2020 in London. Mit den 150 Punkten verbesserte sich der 29-jährige Niederösterreicher in der ATP-Weltrangliste wieder auf einen Platz unter die Top 100. Im Live-Ranking liegt Thiem auf Position 89.

Für Sebastian Baez war es das dritte Championat seiner Karriere nach den Siegen in Estoril 2022 und Cordoba in dieser Saison.

