Generali Open Kitzbühel: Erler und Miedler steuern Titel-Triple an, Oswald einen erfolgreichen Abschied

Nicht nur im Einzel geht es beim Generali Open 2024, das am Samstag mit der Qualifikation bei freiem Eintritt startet, wieder voll zur Sache. Die Chancen auf einen heimischen Sieg stehen im Doppel gut. Grund dafür sind die Titelverteidiger Alexander Erler und Lucas Miedler.

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 12:22 Uhr

© Mia Knoll 2019 triumphierten Philipp Oswald (links) und Filip Polasek (rechts) im Doppel bei den Generali Open.

Kitzbühel und das Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler - das ist eine Kombination, der etwas Magisches innewohnt: 2021 konnten der Tiroler Erler und sein niederösterreichischer Partner sensationell den Titel beim Generali Open holen. Zwei Jahre später gelang den beiden erneut der Coup in der Gamsstadt. Weshalb Erler und Miedler bei der nun anstehenden Ausgabe des Traditionsturniers auch als Titelverteidiger an den Start gehen. Und an Position eins gesetzt.

In der laufenden Spielzeit 2024 haben Erler/Miedler schon zwei Endspiele erreicht: zunächst beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro. Und dann ein paar Wochen später in Marrakech, wo das österreichische Davis-Cup-Doppel gegen Harri Heliovaara und Henry Patten verlor - die vor wenigen Tagen in Wimbledon sensationell den Doppel-Wettbewerb gewannen.



Kitzbühel-Champion Philipp Oswald feiert Abschied an der Seite von Jungstar



Besonderes Augenmerk wird aber auch auf Philipp Oswald liegen. Der Vorarlberger Routinier, der 2019 in Kitzbühel gemeinsam mit Filip Polasek zum Doppel-Titel stürmte, nimmt in der Gamsstadt seinen Abschied vom Profisport. Und Oswald hat sich dafür einen ganz besonderen Partner ausgesucht - nämlich seinen näheren Landsmann Joel Schwärzler. Die beiden Vorarlberger werden mit einer Doppel-Wildcard der Veranstalter ausgestattet und kennen sich gut. Beide wurden lange Zeit von Joachim Kretz trainiert.

Eines ist in Kitzbühel Jahr für Jahr jedenfalls garantiert: Dass die Doppelspieler ihren Champion vor vollbesetzten Tribünen bestimmen. Denn das Finale wird vor jenem im Einzel ausgetragen - diesmal am Samstag, dem 27. Juli 2024.

© Bertramer Die folkshilfe spielt am Kitzbühel Quali-Wochenende am Sonntag, 21.7. ab 17:00 Uhr bei freiem Eintritt.

Family-Weekend mit folkshilfe

Österreichs Sandplatzklassiker fiebert von 20. bis 27. Juli einer spektakulären Jubiläumsauflage entgegen. Alles beginnt mit einem attraktiven Family-Weekend an den beiden Qualifikationstagen.



Freier Eintritt auf allen Courts, ein buntes Rahmenprogramm für die Kids, Dominic Thiems Einladungsturnier One Shot Cup und der beliebte Huber`s Weißwurstfrühschoppen: Schon ein Tag am Qualifikationswochenende ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Am Samstag, 20. Juli, lässt ein kronehit DJ den Tag ausklingen, am Sonntag. 21. Juli spielt dann mit der folkshilfe eine der besten Live-Bands Österreichs. Ab 17:00 Uhr je nach Spielverlauf und bei freiem Eintritt.