Generali Open Kitzbühel: Erler/Mies beenden Thiem-Abschied in Kitzbühel

Nach verlorenem Durchgang drehte das Neo-Doppel Alexander Erler/Andreas Mies die Doppel-Begegnung gegen Daniel Altmaier und Dominic Thiem und schickten damit den US-Open-Champion von 2020 in „Kitzbühel-Rente“.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 23:05 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Andreas Mies (l.) und Alexander Erler (r.) beendeten die langjährige und erfolgreiche Kitzbühel-Reise von Dominic Thiem.

Nominell bekamen die einheimischen Zuschauer auf dem Center Court mit zwei deutsch/österreichischen Paarungen im Doppel ein wahres Schmankerl geboten. Der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem spielte im Doppel-Wettbewerb an der Seite des deutschen Davis-Cup-Spielers Daniel Altmaier gegen den Tiroler Alexander Erler, dem zweifachen Kitzbühel-Triumphator, und den zweifachen French-Open-Champion Andreas Mies aus Köln, der für den an der Wade verletzten Lucas Miedler eingesprungen war.

Bereits am Montag kamen die Zuschauer sportlich voll auf ihre Kosten. Zwar gingen Erler/Mies als Doppel-Spezialisten favorisiert ins Rennen, dennoch konnten Thiem/Altmaier das Match von Beginn an offenhalten. Im ersten Satz gaben sich beide Doppel bei eigenem Service keine Blöße, womit die Entscheidung im Tiebreak fiel. Nach einer 4:2-Führung mussten Thiem/Altmaier drei Punkte in Folge abgeben, ehe sie sich mit einem Schlussspurt von ebenfalls drei hintereinander gewonnenen Punkten den ersten Durchgang doch noch sichern konnten.

Im zweiten Durchgang zeigten Erler/Mies ihre Routine im Doppel und schafften im ersten Spiel das Break, das sie zu einer 5:3-Führung transportieren und bei der heutigen Fortsetzung zum Satzausgleich nutzen konnten. Auch im entscheidenden Match-Tiebreak demonstrierte das Duo der Doppel-Spezialisten seine ganze Klasse und sicherte sich nach einem schnellen 3:0 den 6:7, (5), 6:4, 10:2-Erfolg nach 97 Minuten.

Während die an Nr. 6 gesetzten Erler/Mies im Viertelfinale auf die topgesetzte Paarung Jamie Murray aus Großbritannien und Adam Pavlasek aus Tschechien treffen werden, ist das Kapitel Kitzbühel für Dominic Thiem als aktiver Tennisprofi endgültig beendet.

Hier das Doppel-Tableau aus Kitzbühel