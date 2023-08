Generali Open Kitzbühel: Finale! Thiem wehrt Matchbälle ab und knackt Djere

Dominic Thiem ist in das Finale der Generali Open 2023 in Kitzbühel eingezogen. Beim 6:7 (4), 7:5 und 7:6 (8) gegen Laslo Djere musste Thiem fünf Matchbälle. Für Thiem ist es das erste Endspiel seit den ATP Finals 2020. Es geht gegen Sebastian Baez aus Argentinien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2023, 21:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Generali Open Kitzbühel / Alex Scheuber Dominic Thiem am Freitag in Kitzbühel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was für eine Partie! Was für eine Nervenstärke von Dominic Thiem! Der 29-jährige Lokalmatador, der 2019 in Kitzbühel bereits einmal den Titel geholt hat, wehrte gegen Laslo Djere fünf Matchbälle ab und spielt morgen gegen Sebastian Baez (ab 13 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker) gegen Sebastian Baez um den 18. Einzel-Triumph seiner Karriere.

Das Match gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen, je länger der erste Satz andauerte, umso einfacher fiel es Laslo Djere allerdings, seine Aufschlagspiele zu gewinnen. Das macte sich auch im Tiebreak bemerkbar, in dem Djere mit seinem Service und einer sehr starken Vorhand den Ton angab.

Im zweiten Satz hatte Thiem beim Stand von 3:3 eine Breakchance, Djere wenige Augenblicke danach sogar zwei. Aber es ging mit dem Aufschlag weiter. Bei 5:4 war Djere zweimal nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, aber Dominic Thiem ließ keinen Matchball zu. Und holte sich stattdessen das Break zum 6:5. Und servierte nach einer Spielzeit von 2:10 Stunden zum Satzausgleich aus.

Thiem wehrt bei 5:6 drei Matchbälle ab

In der Entscheidung klopfte Djere im vierten Spiel heftig an die Tür, konnte aber zwei Breakchancen nicht nutzen. Als Aufschläger ließ der Hamburg-Finalist vom Sonntag indes nichts anbrennen. Hatte nach 3:09 Stunden Spielzeit aber bei 6:5 seinen ersten Matchball. Und zeigte mit einem einfachen Vorhandfehler Nerven. Den zweiten wehrte Thiem mit einem Vorhandschuss ab. Den dritten mit einem starken Aufschlag.

Ein Tiebreak musste nach dem ersten auch den dritten Satz entscheiden. Und Djere war vor allem zu Beginn ziemlich von der Rolle, ließ zwei Vorhand- einen Doppelfehler folgen. Die Seiten wurden erstmals dennoch beim Stand von 3:3 gewechselt. Nach 3:24 Stunden gab es den nächsten Matchball - wieder für Djere. Aber wieder patzte der Serbe. Die fünfte Chance Djeres auf den Finaleinzug parierte Thiem mit einem Aufschlag nach außen. Und nach einem Vorhandfehler von Djere hatte Dominic Thiem bei 8:7 seinen ersten Matchball. Den zweiten bei 9:8 verwertete der Lokalmatador dann auch. Und das Stadion explodierte.

Im ersten Halbfinale hatte sich Sebastian Baez in einem rein argentinischen Duell gegen Tomas Martin Etcheverry nach einer Spielzeit von 2:40 Stunden mit 7:6 (5), 3:6 und 6:4 durchgesetzt. Gegen Baez hat Dominic Thiem erst einmal gespielt, 2022 in Bastad konnte sich der Argentinier in drei Sätzen knapp behaupten. Für Dominic Thiem ist es das erste Endspiel seit den ATP Finals 2020, das er gegen Daniil Medvedev verlor. Der bislang letzte Titel war auch der größte in der Karriere von Dominic Thiem: nämlich jener bei den US Open 2020.

