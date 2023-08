Generali Open Kitzbühel: Heute greifen die Argentinier so richtig an

Mit Tomas Martin Etcheverry und Pedro Cachin greifen heute die an Position eins und drei gesetzten Spieler in die Generali Open 2023 ein. Mit beiden Argentiniern ist in Kitzbühel zu rechnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 07:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tomas Etcheverry startet heute die Titeljagd im Einzel in Kitzbühel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Wer dieser Tage über die Tribünengänge des Center Courts in Kitzbühel wandert, dem kann es schon mal passieren, dass Stefan Steinacher einfach zupackt. Der legendäre Stadionsprecher ist um keinen Schmäh verlegen, selbst passionierter Tennisspieler und gemeinsam mit Karina Toth dafür verantwortlich, dass auch die Regenpausen unterhaltsamer sind als so manche Erstrundenpartie in der Hitze von Washington (aktuell) oder Cincinnati (coming up).

Nun, gut: Da zerrt der Steinacher Stef am Dienstag also kurz vor Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zwischen Daniel Altmaier und Marc-Andrea Huesler einen jungen, aufstrebenden Tennis-Aficionado (Name der Redaktion bekannt) vor sein Mikrofon. Und fragt nach einem soliden Tipp für den Turniersieg. Tja, nun, hmm, wie wäre es eigentlich mit Pedro Cachin?

Neuauflage des Endspiels von Gstaad

Weit hergeholt ist diese These jedenfalls nicht. Cachin hat vor etwas mehr als einer Woche den Titel in Gstaad geholt, im Finale übrigens gegen Albert Ramos-Vinolas, gegen den er auch heute im dritten Match nach 11 Uhr ran muss.

Geht es nach der Setzliste, dann ist allerdings ein anderer Argentinier Topfavorit auf das Championat am Kitzbüheler Kapsfeld: Tomas Martin Etcheverry, einer der Aufsteiger der Saison, wird das Spielgeschehen auf dem Center Court gegen Landsmann Guido Andreozzi eröffnen. Cahin kommt im dritten Match dran, dazwischen hat der Spielplan Sebastian Ofner gegen Alex Molcan vorgesehen. Den Abschluss im großen Stadion nimmt dann Dominic Thiem gegen Zhizhen Zhang vor - sicherlich auch mit dem Plan, dass es diesmal nicht bis halb zwölf Uhr nachts dauern wird.

Sonst so? da wäre etwa Yannick Hanfmann, der sich mit Arthur Rinderknech messen muss. Oder eben Daniel Altmaier, der Daniel Elahi Galan vor seiner Brust hat. Und die beste Nachricht: Das Wetter soll am heutigen Mittwoch stabil bleiben.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel

Hier das Spielplan für den Mittwoch