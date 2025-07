Generali Open Kitzbühel: Jugend forscht - und ein Youngster ist schon draußen

Auch 2025 setzt man bei den Generali Open auf junge Spieler. Ein Junioren-Grand-Slam-Champion musste bereits gestern die Segel streichen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 07:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Joel Schwärzler hat in Kitzbühel eine Wildcard für das Hauptfeld bekommen

Joel Schwärzler ist am gestrigen Samstag über die Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs flaniert, mal in Begleitung von Ex-Coach Jürgen Melzer, mal mit seiner Mutter. Schwärzler hat so etwas wie Planungssicherheit bei den Generali Open 2025, er hat vom Veranstalter eine Wildcard bekommen. So hat man es hier auch mit Dominic Thiem gemacht, der mittlerweile zurückgetretene Niederösterreicher hat es den Fans spätestens mit seinem Titel 2019 wieder heimgezahlt.

Die erste Aufgabe für Schwärzler ist übrigens alles andere als trivial: Der Vorarlberger trifft auf den ungarischen Routinier Marton Fucsovics.

Engel gegen Seyboth Wild

Auch Justin Engel wird gefördert, nicht nur in Kitzbühel, wo man eine langfristige Vereinbarung mit dem jungen Deutschen getroffen hat. Engel hat in dieser Saison schon in München und Stuttgart mit einer Wildcard im Hauptfeld aufgeschlagen, dabei bei den BOSS Open sogar das Viertelfinale erreicht. Kurzfristiges Ziel des Schützlings von Philipp Kohlschreiber ist das Erreichen der Qualifikation der US Open in wenigen Wochen, ein paar Punkte zur Sicherheit würden da nicht schaden. Gegen Thiago Seyboth Wild ist ein offenes Match zu erwarten, vor allem aber eines in Höchstgeschwindigkeit: Sowohl Engel wie auch der Brasilianer wollen ihre Gegner in der Regel überpowern.

Am gestrigen Samstag hat Nico Hipfl erste ATP-Erfahrungen sammeln dürfen, mit Jan-Lennard Struff aber das schwerstmögliche Los in der Qualifikation erwischt. Ein junger Mann allerdings ist fast ein bisschen untergegangen - sportlich und in puncto Aufmerksamkeit: nämlich Martin Landaluce.

Landaluce gewinnt als 16-Jähriger die US Open

Der Spanier hat 2022 als 16-Jähriger den Titel bei den Junioren bei den US Open geholt. Und versucht seitdem, auf der ATP-Tour Fuß zu fassen. Kein leichtes Unterfangen. In Gstaad ist Landaluce, mittlerweile 19 Jahre alt, mit einer für die „Next Gen“ reservierten Wildcard ins Hauptfeld gekommen, verlor in Runde eins gegen Routinier David Goffin. Und in Kitzbühel erwischte er gegen Norbert Combos einen Horrorstart, von dem er sich bis zum Endstand von 0:6 und 3:6 nicht mehr erholte.

Von den in Kitzbühel startenden Youngsters ist Martin Landaluce dennoch schon am weitesten: Er liegt in den ATP-Charts auf Position 135.