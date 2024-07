Generali Open Kitzbühel: Kein Happy End - Thiem unterliegt Tirante

Dominic Thiem ist bei den Generali Open 2024 mit einem 2:6 und 4:6 gegen Thiago Augustin Tirante in Runde eins ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 21:28 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Dienstagabend in Kitzbühel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Match begann nicht gut für Dominic Thiem. Nach nur 16 Spielminuten stand es bereits 4:0 für Tirante. Der in etwa so spielte wie gegen Andrey Rublev, den er vergangene Wche auf dem Weg ins Halbfinale von Bastad geschlagen hatte. In Durchgang eins war damit nichts mehr zu holen für den Lokalmatador. Der aber mit Beginn des zweiten Satzes stabiler wirkte.

Tirante wiederum traf nicht mehr jede Kugel, vielleicht spürte er ja auch die Macht des Publikums, das im Grunde jeden Punktgewinn von Dominic Thiem bejubelte. Deren es mehr und mehr gab. Dabei immer noch eine Augenweide: die die Linie entlang gezogene Rückhand.

Thiem hofft auf die US Open und auf Wien

Im neunten Spiel war es dann aber so weit: Thiem ging bei Breakball für Tirante einem Aufschlag nach, konnte den Return seines Gegners aber nicht mehr über das Netz heben. Zu einer Wende reichte es nicht mehr - nach einer Spielzeit von 1:13 Stunden hatte Tirante seinen Achtelfinalplatz sicher. Und dort trifft er auf die Nummer eins des Turniers: Sebastian Baez.

Für Dominic Thiem stehen in seiner Karriere noch zwei professionelle Tennistermine an: zunächst möchte der immer noch erst 30-Jährige noch einmal bei den US Open aufschlagen. Den ganz großen Abschied soll es dann im Oktober bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle geben.

Einmal werden die Tennisfans Dominic Thiem in Kitzbühel auch noch einmal sehen: Am mittwoch steht die Fortsetzung seines Doppels an der Seite von Daniel Altmaier gegen Alexander Erler und Andreas Mies an.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel