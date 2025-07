Generali Open Kitzbühel live: Filip Misolic vs. Tomas Martin Etcheverry im TV, Livestream und Liveticker

Filip Misolic startet bei den Generali Open in Kitzbühel gegen Tomas Martin Etcheverry in das Turnier. Das Match gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 20:53 Uhr

© Getty Images Filip Misolic trifft in der ersten Runde der Generali Open auf Tomas Martin Etcheverry.

Kein einfacher Gegner erwartet Filip Misolic zum Auftakt der Generali Open. Mit Tomas Martin Etcheverry wartet der an Position fünf gesetzte Spieler des Turniers in der ersten Runde. Der frischgekürte Top-100-Spieler wird also eine gute Leistung benötigen, um das schnelle Ausscheiden beim Heimturnier zu vermeiden.

Von einer bisherigen Bilanz an direkten Duellen lässt sich nichts ableiten, da beiden Spieler erstmals aufeinandertreffen werden. Der Weltranglisten 58. aus Argentinien dürfte auf dem Papier als klarer Favorit gelten.

Misolic vs. Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Filip Misolic und Tomas Martin Etcheverry gibt es ab ca. 14:00 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel