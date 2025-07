Generali Open Kitzbühel live: Jan-Lennard Struff vs. Pedro Martinez im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde der Generali Open auf Pedro Martinez. Das Match in Kitzbühel gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 19:49 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Pedro Martinez schlagen am Mittwoch auf dem zweitgrößten Court in Kitzbühel auf.

Nach seinem Zweisatzerfolg auf dem Center Court von Kitzbühel gegen Lukas Neumayer am Dienstag, ist für den heutigen Mittwoch der zweitgrößte Platz der Anlage für Jan-Lennard Struff reserviert. Gegner ist mit Pedro Martinez ein Spanier, der das Klischee des Sandplatzspielers gerne bedient.

In dirketen Duellen steht es ausgeglichen zwischen beiden Kontrahenten. Struff gewann 2020 in der ersten Runde der US Open in drei Sätzen, zwei Jahre später musste der Sauerländer in der ersten Runde beim Masters in Miami aufgeben.

Struff vs. Martinez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Pedro Martinez gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

