Generali Open Kitzbühel live: Yannick Hanfmann vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann und Arthur Rinderknech treffen im Viertelfinale der Generali Open, dem ATP-250-Turnier in Kitzbühel, aufeinander. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.



zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 13:37 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann und Arthur Rinderknech spielen um den Einzug in das Halbfinale.

nach dem Sieg gegen Sebastian baez am Mittwoch, darf sich Yannick hanfmann am heutigen Donnerstag um ein Halbfinalticket bewerben. Der Franzose Arthur Rinderknech wird jedoch alles tun, um den Siegeslauf des deutschen Profis zu beenden und selbst in die Runde der letzten vier Spieler einzuziehen.

Im direkten Vergleich liegt Rinderknech knapp mit 2:1 vorne. Auch das letzte Duell gewann der aktuell 65. der Weltrangliste. 2023 trafen sich beide Spieler ebenfalls in Kitzbühel. Die Achtelfinalpartie gewann der 30-Jährige 7:6(3), 6:3.

Hanfmann vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Arthur Rinderknech gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel