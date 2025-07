Generali Open Kitzbühel live: Yannick Hanfmann vs. Lukas Neumayer im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann und Lukas Neumayer treffen in der ersten Runde der Generali Open, dem ATP-250-Turnier in Kitzbühel aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 11:00 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 13:06 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann und Lukas Neumayer eröffnen am Dienstag den Center Court in Kitzbühel.

Yannick Hanfmann spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation und trifft nun auf Lukas Neumayer. Der Österreicher ist mit einer Wildcard ohne den Quali-Umweg direkt im Hauptfeld dabei. Ob der 22-Jährige zum Vorteil nutzen kann, wird sich in der ersten Center-Court-Partie des Tages zeigen.

Beide heutigen Kontrahenten treffen erstmals aufeinander. Durch die größere Tourerfahrung dürften viele Fans den DTB-Spieler in der Favoritenrolle sehen. Doch aktuell trennen Hanfmann (ATP-Rang 141) und Neumayer (162) lediglich 21 Plätze im Tourranking.

Hanfmann vs. Neumayer - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Lukas Neumayer gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel