Generali Open Kitzbühel live: Yannick Hanfmann vs. Sebastian Baez im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann und Sebastian Baez treffen in der zweiten Runde der Generali Open, dem ATP-250-Turnier in Kitzbühel, aufeinander. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Yannick Hanfmann und Sebastian Baez eröffnen den Tag auf dem Center Court von Kitzbühel.

Nur einem Tag nach dem Auftakterfolg gegen Lukas Neumayer, geht es für Yannick Hanfmann bereits auf dem Center Court von Kitzbühel weiter. Erneut darf der deutsche Davis-Cup-Spieler den Tag eröffnen. Dabei wartet mit dem an Position zwei gesetzten Sebastian Baez keine leichte Aufgabe.

Ein Duell hat Hanfmann gegen den aktuell 43. der Tenniswelt gegen den Argentinier gespielt. In der Qualifkation von Rio gewann Baez vor drei Jahren in drei Sätzen.

Hanfmann vs. Baez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Sebastian Baez gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel