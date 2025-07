Generali Open Kitzbühel: Rinderknech mit Sieg gegen Hanfmann erster Halbfinalist

Arthur Rinderknech ist mit einem 6:4, 3:6 und 6:1 gegen Yannick Hanfmann als erster Spieler in das Halbfinale der Generali Open 2025 in Kitzbühel eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 13:36 Uhr

1:0 für Frankreich gegen Deutschland am Viertelfinaltag bei den Generali Open in Kitzbühel 2025: Denn Arthur Rinderknech beendete den Lauf von Yannick Hanfmann, der sich über die Qualifikation bis in die Runde der letzten acht vorgearbeitet hatte.

In der Vorschlussrunde könnte Rinderknech, der vor wenigen Tagen in Wimbledon in Runde eins überraschend gegen Alexander Zverev gewinnen konnte, auf Landsmann Arthur Cazaux treffen. Der muss im zweiten französisch-deutschen Duell aber zunächst einmal gegen Jan-Lennard Struff ran.

Turnierfavorit Alexander Bublik ist am Donnerstag in der dritten Partie angesetzt. Bublik spielt gegen Alexander Shevchenko.

