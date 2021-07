Generali Open Kitzbühel: Roberto Bautista Agut, Casper Ruud, Filip Krajinovic? Oder Carlos Alcaraz? Der Betway-Favoritencheck

Am kommenden Montag startet das Hauptfeld des zweitgrößten Tennis-Events von Österreich, das Hauptfeld der Generali Open von Kitzbühel. Steht beim ATP-250-Event ein Start-Ziel-Sieg vom topgesetzten Spanier Roberto Bautista Agut an? Oder setzt Casper Ruud seinen Lauf auf Sand fort? Oder können gar Filip Krajinovic oder Carlos Alcaraz überraschen? Wir verraten´s euch im Betway-Favoritencheck!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 10:46 Uhr

Casper Ruud geht als Favorit ins ATP-Event von Kitzbühel

Mittlerweile schon traditionell lässt es sich ein nicht unwesentlicher Teil der Weltelite nicht nehmen, beim Sandplatzklassiker in Kitzbühel um 250 Zähler für die ATP-Weltrangliste zu kämpfen. Wenngleich die verletzungsbedingte Absage vom österreichischen Aushängeschild Dominic Thiem schmerzt, verspricht der Blick auf das Draw Weltklassetennis.

Casper Ruud dürfte wohl der größte Favorit auf den Titelgewinn in Kitzbühel sein, wenngleich der Norweger nur als Nummer zwei im Draw aufscheint. Der Sandplatzspezialist liegt in der Weltrangliste jedoch zwei Plätze vor dem topgesetzten Bautista Agut und ist insbesondere aufgrund seiner Sandplatzstärke über den Spanier zu stellen. Die Highlights der Saison 2021 für Ruud: Titelgewinne in Genf und Bastad und das Halbfinale bei den ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo und Madrid.

Roberto Bautista Agut geht in Kitzbühel topgesetzt ins Rennen. Der Spanier rangiert auf Platz 16 der ATP-Charts und hat bereits neun Titel auf der Tour eingefahren. Zudem konnte RBA in diesem Spieljahr bereits mit Siegen gegen Dominic Thiem, Andrey Rublev und Daniil Medvedev überzeugen. Zurzeit weilt der Iberer beim Sandplatzevent von Gstaad, wird also bestens eingespielt die österreichisch-schweizer Grenze überqueren, um in Kitzbühel als größer Konkurrent von Casper Ruud an den Start zu gehen.

Filip Krajinovic darf sich unterdessen Außenseiterchancen auf seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour ausrechnen. In Hamburg war der Serbe vor wenigen Tagen nah dran, schaltete auf seinem Weg ins Endspiel den topgesetzten Stefanos Tsitsipas in beeindruckender Manier aus. Krajinovic ist in Kitzbühel jedoch nur auf fünf gesetzt, Albert Ramos-Vinolas und Dusan Lajovic liegen vor ihm.

Carlos Alacaraz gilt als eine der heißesten Aktien für die Zukunft des spanischen Tennissports - insbesondere auf seinem favorisierten Sand. Dass der 18-Jährige jedoch bereits den langen Atem eines ATP-Tour-Siegers hat, bleibt abzuwarten. Bislang war für Alcaraz ein ATP-Semifinale (Marbella) das Höchste der Gefühle. Aktuell liegt der Spanier auf Platz 73 der Weltrangliste. Alcaraz hat übrigens in der laufenden Woche gegen Krajinovic gespielt - und den Serben in Umag in drei Sätzen besiegt.

Hier die Auslosung für die Generali Open 2021